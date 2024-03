A rendezvényt a bibliotéka dolgozói hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Csaplár-Nagy Franciska, a tagkönyvtár vezetője kérdésünkre elmondta: ezen a helyszínen már korábban is biztosítottak kölcsönzési lehetőséget, ami azonban egy ideje szünetelt. Februárban újra kinyitottak, s a jövőben megújult formában kívánják az olvasókat megszólítani.

Folyamatosan frissítik a kihelyezett kiadványokat, valamint igyekeznek a kulturális életet összejövetelekkel, találkozókkal is felpezsdíteni.

Ennek jegyében elsőként Stadler Kíra és Takács Adrienn könyvtárosok vállalták, hogy felidézik az 1848. március 15-én történteket. A program keretében bejátszottak egy kisfilmet, majd áttekintették a jeles nap főbb állomásait, illetve szóltak az eseményeket alakító személyekről is. Az összefoglaló után egy totót osztottak ki, s aki akarta, a képfelismerésben is próbára tehette magát.

A klubban a programot örömmel fogadták. Mint Devecser Bernadett, a nappali ellátás intézményvezetője kiemelte: az ilyen és ehhez hasonló alkalmaktól azt remélik, hogy a könyvtár még inkább beépül az itt lakók és az idelátogatók életébe. Már gondolkodnak a folytatáson, így ötletként felmerült, hogy lesznek olyan könyvajánlók, melyekkel a könyvtárosok érdekes és értékes irodalmi alkotásokra hívhatják fel a figyelmet. Legközelebb április 11-én közös versolvasásra invitálják a nyugdíjasház lakóit, emellett ismeretterjesztő elő­adásokat és kézműves-foglalkozásokat terveznek.

A gondozási központban egyébként a bibliotéka minden héten csütörtökön 14-től 16 óráig van nyitva. Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel ezt a lehetőséget, hiszen hétről hétre nő a kölcsönzők száma. Megtudtuk: azok, akik eddig beiratkoztak, főként a romantikus könyvek és a családregények közül válogattak, de olyan is volt, aki a Deák-­könyvtár vagy éppen a két tagkönyvtár gyűjteményéből hozatott át egy-egy dokumentumot.