A program kapcsán Farkas István József titkár elmondta: a 32 taggal működő nagykanizsai csoportnak idén öt nagyobb rendezvénye lesz, ebből kettőt tartanak a dél-zalai városban, kettőt Keszthelyen, míg egyet Letenyén. A vasárnapi országos börze volt a nyitóprogramjuk, amihez ezúttal is társult kiállítás, most a pénzhelyettesítő eszközöket – zsetonokat, bank- és telefonkártyákat, játékpénzeket, váltókat – mutattak be az érdeklődőknek.

A kiállítást Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki elöljáróban arról beszélt, hogy az utóbbi évek során nem volt olyan börze Nagykanizsán, amin személyesen ne vett volna részt. A tárlat kapcsán először a pénz, illetve a pénzhelyettesítő eszközök fogalmát próbálta meghatározni, mondván: olyasvalamiről beszélünk, aminek értéke van, és ezért cserealapot képez. Ezt követően egy napjainkban egyre inkább körvonalazódó veszélyhelyzetre, a készpénz eltűnésére igyekezett felhívni a figyelmet.

- A bankban elhelyezett pénz virtuális pénz, és a bankkártya mögött lévő pénzérték is csak addig a miénk, amíg a számlánkat nem zárolják – magyarázta, majd mindezt a közelmúltból hozott konkrét példákkal is alátámasztotta. A képviselő szerint ezért nagyon fontos, hogy fennmaradjon készpénz, s ne csak a gyűjtők körében, hanem a gazdaságban, a mindennapokban is legyen szerepe.

- Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs szükség bankkártyára, s azt sem, hogy ne tudjunk fizetni a mobiltelefonon használható applikációk segítségével, hiszen a modern világban arra is szükség van, de meg kell találni az arányokat – zárta ezen gondolatmenetét a képviselő, majd azt még hozzátette: ahogy az érméknek és a bankjegyeknek, úgy a pénzhelyettesítő eszközöknek szintén megvan a maguk esztétikai értéke is.

A rendezvényt Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója is köszöntötte. Úgy fogalmazott: évtizedek óta szoros munkakapcsolatban állnak a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportjával, amely nemcsak a börzéit és kiállításait, de tagi összejöveteleit is a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartja, illetve itt készül fel programjaira.