A Vásár téren tartott sajtótájékoztatón Manninger Jenő polgármester előrebocsátotta, Magyarországon meglehetősen rossz állapotúak a belterületi utak, s nem kivétel ez alól Keszthely sem, ezért indították el tavaly azt a korszerűsítési programot, amelynek folytatására ebben az évben mintegy félmilliárd forintot fordítanak.

A város szinte minden térségében járdaszegélyek és burkolatok újulnak meg, illetve gyalogos közlekedésre alkalmas területeket építenek. Mindez pedig a jövőben folytatódik, sőt: uniós forrásokból is terveznek egy „komolyabb korszerűsítési programot”.

Manninger Jenő úgy folytatta, ezekben a hetekben-hónapokban a Vásár tér mellett például a Tapolcai úton, a Kisfaludy utcában, Kiskeszthelyen, a Goldmark utcában, a Nagyváthy úton és a Vaszary Kolos utcában indulnak felújítási munkák, amelyek ezt követően folytatódnak az év második részében is, például a Csík Ferenc sétány parthoz közeli szakaszán, mert a burkolat állapota ott is megkívánja ezt. A legtöbb helyen felújítást végeznek majd a kivitelezők, de akadnak olyan utak is, ahol teljesen új borítás készül.

A helyszínek kiválasztásánál szempont volt a forgalom nagysága s a burkolat állapota, tette hozzá a városvezető.

Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő elmondta, körzetében tavaly év végén a Martinovics és a Mátyás király utcában újult meg egy-egy járdaszakasz, s ez a munka a két terület között, a Táncsics utcában folytatódik idén. Itt felújítják a csapadékvíz-elvezető rendszert is.

A Vásár és a Rákóczi tér úgynevezett első bejáratát is korszerűsítik, elvégezve a teljes szegélyezést is. Napirenden van a teljes parkoló felújítása, „ám ez egy hosszabb folyamat, mivel a beruházás előtt meg kell tervezni a zöldfelület teljes rehabilitációját”, hiszen itt erre is szükség van. Hosszabb távon az a cél, hogy teljesen új burkolatot kapjon ez a terület, szögezte le Sáringer-Kenyeres Marcell.