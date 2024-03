Az esemény kapcsán a helyszínen tartott tájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy az önkormányzat közgyűlése 2017-ben fogadta el azt a fejlesztési tervet, ami meghatározta a kiépítendő kerékpárút-hálózatot. Ebben közreműködtek a városi kerékpáros civil szervezetek is, emelte ki. A munkálatok 2019-ben vették kezdetüket, és 2024-ig közel huszonegy kilométeren épült ki, vagy újult meg kerékpárút 1,6 milliárd forintos költséggel.

Kerékpárút vezet majd Teskándra is

Hamarosan folytatása következik, mert a TOP Plusz program támogatásával ez év második felében elkezdődhet a Teskándra vezető kerékpárút kiépítése, és ez lesz a város történetének legnagyobb ilyen jellegű beruházása. A projekt közbeszerzési eljárása már elindult. Azt követően pedig a Csácsbozsokra, egészen az arborétumig vezető kerékpárút építése indulhat el, de ahhoz még nem áll rendelkezésre pályázati támogatás. Ha az is megvalósul, akkor a kerékpárutak hossza eléri a 30 kilométert, tette hozzá. Emellett idén tavasszal megújul az Alsóerdőre vezető kerékpárút az élménypark és a Sugár utca közötti 420 méteres szakaszon.

Ne gépkocsival menjenek

A megyeszékhely közlekedését minden nap nagyon megterheli a járművek forgalma, ezért fontos az alternatív közlekedés, például a kerékpározás támogatása, fogalmazott az átadás kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő. Az iskolákhoz százával viszik autóval a gyerekeket a szülők, jó lenne elérni, hogy a gyalogosan vagy kerékpárral biztonságosan elérhető intézményekhez a polgárok ne gépkocsival menjenek, ezzel az egészségüket is szolgálják, mondta. Hozzátette: Zalaegerszeg példát mutat a kerékpároshálózat fejlesztésével, és újabb támogatások várhatók e téren.

Védőkorlátokat helyeztek el

A déli városrészekre, illetve az iparterületekre vezető kerékpárút fejlesztése 2021-ben kezdődött el, és épült ki 3,6 kilométer hosszában, utalt rá Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. Mint mondta, már akkor felvetődött, hogy az ezer lakosú Botfa kerékpáros bekötését is meg kell oldani. Ez most a Sprint Kft. kivitelezésében megvalósult, a 223 millió forintból kiépített kerékpárút vasútvonalat is keresztez, több helyen védőkorlátot helyeztek el, a közúti átvezetéseknél pedig sárga villogó szolgálja a biztonságot.