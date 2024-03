Az új rendet két bizottsági elnök, Süténé Tüttő Beáta és Gelencsér János kezdeményezte, s a testület egyhangúlag elfogadta. E szerint a Széchenyi és a Honvéd utca közötti szakaszon április 1-jétől mindazok, akik tárcsával jelzik a parkolás megkezdését, fél órára ingyenesen állhatnak meg. A lakossági bérlet változatlanul érvényes lesz itt, mondta el az ülés után Papp Gábor polgármester.

A másik változtatás a Széchenyi utca kivezető szakaszát, a Kölcsey és az Ady Endre utca közötti parkolóterületet érinti, amely kiemelt zónának számít, ahol a lakossági bérlet eddig nem volt érvényes. A rendeletmódosítás értelmében, aki ilyennel rendelkezik, a jövőben díjmentesen parkolhat itt.

Egy Interreg-pályázatot sikerült korábban elnyernie a városnak, amely áprilisban indul, részletezte a további témákat Papp Gábor.

– Nagyon sok partnerrel dolgozunk majd együtt, s Hévíz a konzorcium vezetője. Ez a turisztikai projekt öt évre szól, és a jó gyakorlatok cseréjét, illetve az elektronikus és a közösségi médiában való megjelenést szolgálja. Ebben, rajtunk kívül olasz, portugál, spanyol, észt és román települések vesznek részt, összesen 17-en – ismertette a polgármester, leszögezve: a pályázat minden költséget finanszíroz, és remek terepe a kapcsolatépítésnek.

A testület három civil közösségnek ítélt meg támogatást. Két szervezet a kért összeg egy részét kapja azzal, hogy a második félévben, a büdzsé módosításakor, akár megkaphatják a fennmaradt részt.

– A szobakiadók szövetsége 2,5 millió forintot kért, ebből másfél milliót már most megszavaztunk, a Bársonytalp egyesület pedig a macskák ivartalanítására fordítja az elnyert összeget. Ők az egymillió forintos igényükből 500 ezer forinthoz jutnak most. A futófesztiválra hárommillió forintot hagytunk jóvá – összegzett Papp Gábor.

A grémium ezek mellett arról is döntött, idén is csatlakozik Hévíz a szociális tüzelőanyag-pályázathoz, s vállalja a fa házhoz szállítását is.