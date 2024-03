Ő volt Sándor Mátyás a Verne-regényből készült koprodukciós tévésorozatban, majd egy másik Verne-figura, Striga, a rablóvezér szerepét is eljátszotta A dunai hajósban. Aztán jött 1980-tól Ötvös Csöpi alakja, s azok az alkotások, amelyek – itthon egészen biztosan nem túlzás: – halhatatlanná tették Bujtor Istvánt. Több generáció közös élménye A Pogány Madonna, a Csak semmi pánik, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba, végül a Zsaruvér és Csigavér-trilógia, s velünk van mindmáig Bud Spencerként is, hiszen Kránitz Lajos után ő kölcsönözte legtöbbször a hangját az olasz sztárnak. Neve – büszkeség! – mostantól Keszthelyhez is kötődik, amely nemcsak őrzi, hanem továbbviszi a lángot: az emlékek jegyében, a jövőért.