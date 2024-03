Rendhagyónak mondható kiállítás nyílik ma este a budapesti Godot Kortárs Művészeti Intézet galériájában, a Bartók Béla úton. Az Elfajzott művészet II. című tárlat rendezői nem kisebbre vállalkoztak, mint hogy – az 1937-es berlinivel éppen ellentétben – nem az elrettentésre, hanem a példakövetésre, a kortárs művészet értékelésére hívják fel a figyelmet. A szervezők most főként olyan művészeket hívtak meg, akik néha felkavaróak, néha emészthetetlenek, s akikhez a műgyűjtők is félve nyúlnak. „Akiknek a művét kiválasztja a férj, majd két nappal később a feleség kérésére a családi béke érdekében mégse veszik meg. Akiknek esélyük sincsen bekerülni egy vállalati, banki gyűjteménybe, hiszen megmagyarázhatatlanok lennének az akvizíciós portfólióban.” Az „elfajzottak” mégis bátrak, mert mernek önmaguk lenni. Két keszthelyi kortárs művész – Hermann Zsófia és Tóth Xénia – alkotásai is szerepelnek az április 27-ig látható kiállításon.