A férfiak napjára több dátumot is ismerünk: május 19. Ivó napja, illetve november 19., a nemzetközi férfinap hivatalos dátuma. A katolikus egyház is megemlékezik a férfiakról, az apákról, méghozzá március 19-én, ez az ünnep hosszabb múltra tekint vissza. Március 19-e Szent Józsefnek, az egyetemes egyház védőszentjének főünnepe. József nem volt Jézus apja, de apukaként, édesapaként nevelte Jézust. Így ez az ünnep a gyermekeik sorsát meghatározó apák ünnepe is lett. József az igazi férfit testesíti meg, aki győzedelmeskedik a lélek sötét éjszakáján, legyőzve gyengeségeit és kétségeit. Szent József ezért nemcsak az utolsó pátriárka volt, hanem az első igazi férfi is, mert megmutatta, hogy az igazi hatalmat és tekintélyt nem az erős és kemény szavak jelentik, hanem az önfeláldozás és a szolgálat, a szeretet és a felelősség.