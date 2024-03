Számtalan fafaj népesíti be a Földet. A természet azért ajándékozott meg ekkora bőséggel és a fák azon nagyszerű képességével, hogy a szén-dioxid elnyelésével biztosított legyen az élethez szükséges oxigén valamennyi élőlény számára. Ez azonban mit sem számít. A hírek gyakorta szólnak arról, hol vágtak ki fákat a Föld tüdejét jelentő esőerdőkben. Nehéz ez ellen felvenni a harcot, úgy tűnik, globálisan sem sikerül. Viszont sokat tehetünk kis, akár egy város közösségeként is ott, ahol élünk. Óvjuk a fákat mi magunk is, az elfáradtak helyére pedig ültessünk újat. Tavasszal gyönyörködjünk virágzatában, ősszel színpompás leveleiben, télen az ágain megcsillanó jégszemcsékben, nyáron pedig bújjunk meg árnyat adó lombja alatt.