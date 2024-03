Történész ismerőseim szerint a házszámozást az 1700-as években kezdték bevezetni egyes európai államok, főként közigazgatási, például sorozási vagy adóbevételi céllal. Hazánkban is viszonylag hamar megjelent e szándék, a „kalapos királyként” ismert reformer uralkodónk, II. József rendeletben tette kötelezővé azt, komoly ellenérzést kiváltva ezzel arisztokrata körökben. A házak számozásának – vagy egyéb módon történt megjelölésének – a történelmünk során voltak egészen szégyenletes okai és tragikus következményei is, ezeket sem szabad véka alá rejteni. Ma már leginkább praktikus okokból látjuk el számokkal ingatlanjainkat, bár a világ távolabbi földrészein még mindig akadnak államok, ahol továbbra is nélkülözik azt.