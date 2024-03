Kelemen Tamás polgármester arról számolt be érdeklődésünkre, hogy a szerződés értelmében a lehetőség iránt érdeklődők novemberben regisztrálhattak az ezt szolgáló internetes felületen. A regisztrációhoz, a szükséges dokumentumok feltöltéshez segítséget is nyújtott az önkormányzat azoknak, akik nem tudták önállóan kezelni az internetes rendszert. E célra regisztrációs pontot alakítottak ki a könyvtárban.

A feltöltött dokumentumok, adatok alapján a program meghatározta a LED-fényforrások szükséges mennyiségét. Az energiahatékonysági beruházások terén elismert Cyeb Kft.-nél abból az alapvetésből indultak ki, hogy a háztartási áramfogyasztás legfeljebb 30 százalékát teszi ki a világítási energia. A jelentkezéseket a Cyeb munkatársai összesítették, ebből kiderült, hogy 111 sikeres igénylés futott be a rendszerbe a pacsai átvételi pontra. Többségében – 90 százalékban – helyi polgárok éltek ezzel a lehetőséggel, illetve néhányan más zalai településekről pályáztak.

Az energiatakarékos LED-ket tartalmazó csomagokat a Cyeb budapesti telephelyén vehette át az önkormányzat február végén. Az adatok szerint összesen 1192 darab LED-égőt osztottak ki Pacsán. Ez azt jelenti, hogy az összes fogyasztás csökkenése 64 784 watt minden órában, amikor a világítás működik.

Az átvett LED-mennyiség átlagosan 25 és 5 darab között szóródott – ezt a program számolta ki az elektromos áram felhasználása alapján –, ezért a nagyobb fogyasztókhoz több LED került.

Az energiatakarékos fényforrások átvételére több napot jelöltek ki – előnyben részesítve a hétvégét az igények alapján, –, és a városházán lehetett átvenni az energiatakarékos fényforrásokat a szükséges dokumentumok kitöltése után. A kiosztás feladatát a képviselő-testület tagjai vállalták magukra. A program lezárásaként, az átadás után az önkormányzat elvégzi a végső adminisztrációt, és elszámol a partnercéggel, árulta el Kelemen Tamás.

A pacsai Mészáros Ernő és felesége, Mészáros Ernőné az átvett energiatakarékos fényforrásokkal

Fotó: ZH