A nagyböjt idejére jellemző, csak lányok járta karikázót a Zalacsébi Néptáncműhely, a Kerka Táncegyüttes Kerimbózsa Néptánccsoportja illetve a zalaapáti Boróka Néptánccsoportja, a becsvölgyei Cserta Táncegyüttes, a zalalövői Ezüstlile Néptáncsoport, Göcsej Szíve-Java Néptáncegyüttes, valamint Zalai Táncegyüttes Szarkaláb Táncegyüttese mutatta be.

A Göcsej Szíve-Java Néptáncegyüttes karikázó tánca

Fotó: Antal Lívia

A karikázó nap népviseletes szentmisével kezdődött a novai templomban, amit Nagy Tamás plébános celebrált. Baki Florentin kántor játszott az orgonán, és énekes zenei szolgálatot teljesített az egy éve alakult Gaudete novai templomi kórus.

A vasárnapok nagyböjt idején arról szóltak, hogy a lányok a mise után összegyűltek karikázni, hogy erőt adjanak egymásnak, mondta el Szalay Cecília önkormányzati képviselő. Kiemelte, egy növény, egy fa sohasem maradhat gyökerek, ágak nélkül, ahogy a hagyományok éltetése, s továbbadása sem a fiataloknak számára. A karikázó napot ezért hívták életre, hangsúlyozta a rendezvény főszervezője, aki köszönetét is kifejezte a programban résztvevő néptáncegyütteseknek.

Németh József, Nagy Tamás, Szalay Cecília és Vigh László a novai templomban

Fotó: Antal Lívia

Nova közössége nem csupán értékeli, de odaadóan is ápolja a magyar népszokásokat, szögezte le Vigh László. A térség országgyűlési képviselője gratulált a szervezőknek a karikázó nap megrendezéséért, amelyhez ezúttal is több néptáncegyüttes csatlakozott. A göcseji aratónap mellett a karikázó nap is megérdemli, hogy hagyomány váljon belőle, vélekedett Németh József, Nova polgármestere.

Kapuzóval indult a karikázó, amelybe minden néptáncegyüttes egyéni színt vitt bele. Mindnyájan lelkesen készültek, erről beszélt érdeklődésünkre Vidovicsné Bene Erzsébet, a Szarkaláb Táncegyüttes tagja, valamint Kiss-Molnár István, a Boróka Néptánccsoport és a Cserta Táncegyüttes művészeti vezetője.

A karikázó utána a művelődési házban folytatódott a program, ahol Henczi Dávid néptáncoktató mozgásos népi játékokat tanított a gyerekeknek, Navratil Andrea Liszt Ferenc-díjas népdalénekes pedig éneket.