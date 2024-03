Gombos Zsófia mint képzőművész segítette az ítészek (Benkő Sándor, Ohr Tibor és Varga György) munkáját. A megnyitón köszöntőjét kis fotótörténeti ízelítővel kezdte, majd arról szólt, hogy a város mindennapjait, eseményeit különféle szemszögekből bemutató tárlat tulajdonképpen egy vizuális szociográfia.

– Az itt látható fotók alapján képet alkothatunk az itt élő közösség életéről, lehetőségeiről. Bőségről, hiányosságokról, hősökről, alul- vagy éppen túlreprezentált alakokról, témákról kapunk kivonatot. Köszönet a fotóriportereknek, hogy szakmai munkájukkal évek óta közel hozzák a város eseményeit. A pályázat pedig remek alkalom arra, hogy a nem hivatásos fotósok is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. Szerencsére idén nagyobb teret kapott a tárlat, így bővebb lett a merítés. A zsűri szempontjai voltak: az alkotás kifejezőereje, komponálásmódja, technikai átgondoltsága és a minőség. Érdekes látnunk, hogy a fotós a gép mögé húzódva szerzőként jelenik meg vagy maga is szereplő, akkor is, ha láthatatlan a felvételen. Mindez tulajdonképpen egy játék – hangsúlyozta Zsófia.

Idén 10. alkalommal hirdették meg a Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázatot. Felnőtt kategóriában a tavalyi 22-höz képest most 34-en mérettették meg magukat. Az ifjúsági kategóriában ezúttal kevesebb volt a pályázó. Az ítészeknek mintegy 450 beküldött alkotást kellett értékelniük, végül tíz sorozat és 48 egyéni, azaz összesen 95 fotó került a falakra. A kiállításmegnyitón adták át az elismeréseket is: a zsűri díját Ekler László, Tölli Tamásné Bálizs Zsuzsanna, Bolla Gábor és a fiatalok között Bedics-Németh Kata érdemelte ki. A sajtófotósok Rohonczi Anett sorozatát értékelték a legjobbra, a NasteBau különdíját Bükvics Ádám vehette át.