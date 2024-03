A szakiskola 1981 szeptemberében a Páterdombon felépített új épületben kezdte meg a tanévet. A Zalai Hírlap 1981. október 27-ei lapszámában mutatta be az új létesítményt: „A tantermeknél maradva: a legtöbbjüket úgy alakították ki, hogy a négy falból kettőn végig ablakok vannak. Két osztályteremhez egy-egy, két oldalról nyitható szertár tartozik. Van nyelvi laboratórium, sőt olyan előadóterem, ahol az áruvizsgálati gyakorlatokat tartják, s minden tanulónak külön asztal jut a kísérletezéshez. Az épület formája a tervezőt, Kocsárdi Istvánt dicséri, aki a terep adta lehetőségeket is igyekezett kihasználni. Az irodák és a tantermek tulajdonképpen öt félszinten helyezkednek el. Az okos helykihasználásnak köszönhetően külön szakköri termeket és tanulói könyvtárat is sikerült kialakítani. A főbejárat szintjén a büfénél kisasztalok mellett ülve fogyaszthatják a reggelijüket, tízóraijukat a tanulók” (részlet a tudósításból).

Báthory István nevét először 1984-ben vette fel az iskola, az ünnepségről tudósított a Zalai Hírlap: „Az ünnepélyes megnyitón Vincze Gyula, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, a tanári kart és az iskola tanulóit, majd Jári Ferenc, a Zala megyei tanács vb művelődési osztályvezetője mondott beszédet. (…) Az iskola Báthory-alapítványt hozott létre, amelynek értelmében évente emlékplakettet kap egy felnőtt és egy tanuló, aki közösségi, mozgalmi munkájával legtöbbet tesz az iskola hírnevéért.” (Zalai Hírlap, 1984. november 3.) Az erdélyi fejedelem nevét 2014-től viseli újra az iskola.

Az iskola életéből válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából.