Az idén ötvenéves szervezet a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civilekkel együttműködve végezte el a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását. A felméréshez pedig immár hetedszer a környező országok természetvédelmi szervezetei is csatlakoztak, így ismét a Kárpát-medence közös téli „sastérképe” készülhetett el – több mint két és félezer sas, több mint kétszázötven sólyom, illetve összességében tizenhét fajhoz tartozó közel huszonkétezer ragadozó madár megfigyelésével.

Az egy időben végzett összeírás miatt sasszinkronnak is nevezik a számlálást, melyben ezúttal 522 (egy éve ez a szám 400 volt) magyar, horvát, szlovák, szlovén, cseh, szerb és román madártani szakember vett részt. A vizsgálat során a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas- és sólyomtelelőhelyét felmérték, így a lehető legpontosabb képet kaphatták a nálunk tartózkodó ragadozómadár-fajokról és ezek egyedszámáról.

Az ország területét 2,5-szer 2,5 kilométeres UTM-négyzetekre (rácsháló szemekre) osztották, melyek közül 3939 darabot érintettek a megfigyelések. Ez összességében mintegy 20 ezer négyzetkilométert jelent. A résztvevők összesen 1 102 (tavaly 1 113) rétisas, 790 (660) parlagi sas, 8 (5) szirti sas és 8 (11) fekete sas megfigyelést rögzítettek. A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így 71 (63) kerecsensólymot és 50 (54) vándorsólymot is sikerült megfigyelni.

A Kárpát-medencei sasleltár elkészítéséhez a szakemberek 10-szer 10 km-es mintavételi négyzetekben dolgoztak, melyekben 1 708 (tavaly 1 360) rétisast, 929 (807) parlagi sast, 16 (9) szirti sast és 10 (12) fekete sast figyeltek meg. A felmérés során összességében 17 ragadozómadár-faj 21 973 (15 022) példányát látták a szakemberek.

Az összeírásban Magyarországon összesen 433 szakember vett részt, míg a határon túli területeken a legtöbben Szlovákiából (84), Szerbiából (68), illetve Horvátországból (32) jelentkeztek be.

A felmérés zalai tapasztalataira később, helyi résztvevővel visszatérünk.