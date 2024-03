Mint azt dr. Schauta Marcell elmondta: az országos politikáról a párt országos elnöksége jogosult nyilatkozni, ő ebben a kérdésben nem szeretne állást foglalni, legalábbis a sajtóban nem.

– Abban a Momentum és a DK országos elnöksége is egyetért, hogy a helyi együttműködéseket nem gátolja, ahol sikerül közös nevezőt találni, mint például Nagykanizsán, ott továbbra is együtt politizálunk – szögezte le a képviselő, aki az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciójának tagja. – A június 9-én esedékes önkormányzati választásokon ennek megfelelően az ÉVE színeiben indulunk közösen, ahogy azt 2019-ben is tettük. Az uniós választásokra viszont külön listát állítanak a pártok, így tesz a Momentum is.

Felvetésünkre, hogy ez a kettősség megzavarhatja-e a szavazókat, dr. Schauta Marcell úgy reagált: nem hiszi, hogy ebből probléma adódna.

A pártok népszerűségi adataiból az is kitűnik, hogy a Momentumot jelenleg 7 százalékon, az MSZP-t viszont csak 2 százalékon mérik. Mindezek tükrében azt tudakoltuk, hogy továbbra is dr. Fodor Csaba lesz-e az ÉVE frakcióvezetője vagy esetleg változnak a szerepek?

– Az, hogy országosan mekkora egy párt népszerűsége természetesen fontos mérőszám, hiszen egyfajta visszaigazolást ad a munkáról – fogalmazott dr. Schauta Marcell, aki hozzátette: ezt helyi szinten is figyelembe veszik, de sokkal nagyobb súllyal esik latba az egyéni kvalitás kérdése. Dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője megkerülhetetlen, hiszen jogászként és az önkormányzat működését jól ismerő politikusként felbecsülhetetlen a tudása a frakció számára. Ráadásul az elmúlt öt évben nagyon jól együtt tudott dolgozni a frakció, nem lenne értelme változtatni.

Dr. Schauta Marcell elárulta: Dr. Schauta Marcell elárulta: helyben már korábban döntöttek az ÉVE polgármester jelöltjéről, képviselő jelöltekről, illetve a listáról is, az együttműködési megállapodás szövegtervezete elkészült, azt a pártok jóváhagyták, a napokban döntött róla az Éljen VársouNK! Egyesület közgyűlése is.