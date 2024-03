Bevezetőjében ezt emelte ki Balaicz Zoltán polgármester, amikor összefoglalta a városi díszteremben csütörtökön délelőtt történteket.

A testület módosította, szigorított a településképi rendeletet, hogy a belvárosban a romos, elhanyagolt épületek tulajdonosaival szemben az önkormányzat hatékonyabban tudjon eljárni. Mint felidézte, csak hosszú évek után sikerült elérni, hogy a Petőfi utcában egy elhanyagolt épületet elbontsanak, miközben egyre több középület újult meg a városban.

Módosították az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások térítési díjait. Ennek eredményeként csak néhány tétel változik, de nem emelkedik a bölcsődei gondozási díj, az alapszolgáltatáson túli szolgáltatások intézményi díja, a Család- és Gyermekjóléti Központban a helyettes szülői ellátás térítési díja, az idősek nappali ellátásának étkezés nélküli térítési díja, a demens, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg-ellátás nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díja. A fenntartási költségek 30-40 százalék között emelkedtek a Gondozási Központban, amely ezért átlagosan 20 százalékos emelést tervezett a térítési díjakban. Az önkormányzat erre tekintettel 44 millió forinttal növelte az intézmény támogatását, amire ez évben már 232 millió forintot fordítanak a város költségvetéséből. Az Idősek Gondozóházában az ellátottak 90 százaléka személyi térítési díjat fizet, így az intézményi térítési díj változása döntő részüket nem érinti. Az egyéb díjak esetében a szociális szempontokat is figyelembe véve, jövedelmi viszonyok alapján változnak a fizetendők, átlagosan 8-10 százalékkal.

A testület az előző közgyűlésen a költségvetés tárgyalásakor a város felsőfokú intézményeiben tanuló zalaegerszegi hallgatóknak adható ösztöndíjak keretét megemelte. Ennek eredményeként a tavalyihoz képest egy hallgatóra számítva 300 százalékos lett a növekedés. Ez azt is jelenti, hogy jó tanulmányi eredménnyel a hallgató akár 100 ezer forintot is kaphat félévente a várostól e címen. Most úgy tűnik, a keret nem lesz kimerítve, mert minimum hármas tanulmányi átlagtól lehet ösztöndíjat kapni, emelte ki a polgármester.

A képviselők döntöttek közterületek elnevezéséről is. Eszerint a botfai városrészben eddig helyrajzi számmal jelölt út a lakók kérésére – az egyik itteni dűlő után – a Látika utca nevet kapta. Vorhotán az eddig csak helyrajzi számmal jelölt szakasz kapta meg a Vorhotai utca elnevezést, lévén amúgy is folytatása a névadó közterületnek. A ZalaZONE tesztpálya melletti egyik út elnevezése pedig ZalaZONE lett. A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti – hamarosan megújuló – tér pedig mostantól az innen nem messze, az Ady utca elején született színészóriás, Gábor Miklós nevét viseli.