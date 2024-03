Haas Józsefről és az emlékműről korábban dr. Vándor László történész, nyugalmazott múzeumigazgató és Béres Katalin főmuzeológus (Göcseji Múzeum) kutatásai alapján írtunk:

- A sírkövet a Göcseji Múzeum kőtárában találtam, mondta lapunknak 2019-ben Vándor László. - A Városvédő Egyesület akkori elnökeként felvetettem, a sírjel emlékműként szolgálhatna a szabadságharc zsidó katonái számára. Felvettük a kapcsolatot a zsidó hitközséggel, örömmel fogadták az ötletet, így a Göcseji Múzeummal közösen elhelyeztük a kőtáblát.. Először a zsidó temető előtt kapott helyet, ám a korabeli rongálások hírére a hitközség áthelyezte az emlékművet a temetőfal belső oldalára.

- Az izraelita vallású Haas Józsefről van szó, aki 1827-ben született Zalaegerszegen, a szabadságharc idején a húszas évei elején járt, tájékoztatott öt éve Béres Katalin.- A sírkövén magyar és héber nyelvű szöveg olvasható: életének 76. évében halt meg, 1903. március 3-án. A Zalavármegyei Hírlap 1903. március 15-i számában Nagy idők tanúja cím alatt a nekrológjára is rábukkantam. Ebből kitűnik, hogy a közhonvéd önként állt be a magyar seregbe. Klapka hadtestében harcolt, tüzér volt. Részt vett a komáromi vár védelmében, dicséretet is kapott. A vár feladása után besorozták a császári hadseregbe, s több mint 10 évig szolgált Itália különböző garnizonjaiban. Leszerelését követően visszatért Zalaegerszegre, az államtól kapott csekélyke hadi nyugdíjából élt.