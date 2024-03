A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen az épület földszinti aulájában ezzel párhuzamosan kiállítás nyílt Orbán Péter grafikus azon rajzaiból, amelyek a gyönyörű küllemű könyvet illusztrálják. A kettős rendezvényhez a muravidéki oktatási intézmények is csatlakoztak, így azt gyermek versmondók rövid műsora nyitotta meg.

A kötet kapcsán Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója úgy fogalmazott: hiánypótló kiadvány, hiszen olyan verseket tartalmaz, amelyek mindegyike az ábécé egy-egy betűjéhez kapcsolódik, ezért az anyanyelv ápolása szempontjából rendkívül fontos. Könnyen érthető nyelvezetével mesélni akar, s ehhez az állatok, a természeti és hétköznapi jelenségek éppúgy témát adtak, mint a szülőföld szeretete. A szerző a kötet kapcsán pedig arról beszélt, hogy hosszú éveken át dolgozott könyvtárosként általános iskolában, innen a kapcsolata a gyermekirodalommal, az ábécés versek megírásához pedig dr. Balázs Géza nyelvész egyik előadása adott motivációt számára.

Orbán Péter grafikus munkásságát s a tárlatot Császár Szebasztián, a lendvai városi könyvtár munkatársa méltatta. Kiemelte: a fiatal képzőművész megkerülhetetlen pont a szlovéniai magyarság életében, hiszen az általa tervezett és készített alkotások kiadványokat, plakátokat díszítenek, de akár névjegykártyákat vagy meghívókat is szívesen készít. A most megjelent kötetillusztráció aprólékos és gondos kivitelezése önmagáért beszél, a tartalom és a forma rendkívül harmonikus egységet képez, ezért is érdemes ezeket a rajzokat önálló tárlatként bemutatni.