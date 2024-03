A munkálatok első körben a Letenye felé vezető oldalt érintik, ezért onnan a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Mindez azt jelenti, hogy ezen a szakaszon az autópálya kétszer egy sávra szűkült, illetve ezzel egyidejűleg sebességkorlátozás és előzési tilalom lépett életbe. Emiatt az arra közlekedőknek néhány perces menetidő-növekedéssel, vagy nagyobb forgalom esetén akár torlódással is számolniuk kell. A terelés miatt átmenetileg a becsehelyi lehajtót is le kellett zárni, helyette jelenleg a sormás-eszteregnyei vagy a letenyei lehajtókat vehetik igénybe az utazók. A felújítás az M7-es autópálya két további szakaszát is érinti, ezek Balatonlelle a köröshegyi völgyhíd térségében találhatóak.