A részletekről a Gasparich utca 17. számú társasháznál tartott tájékoztatót Makovecz Tamás, a térség önkormányzati képviselője. Mint felidézte, 2022-ben a lakók kérésére a Gasparich utca 13-ig felújították a járdát, ennek során kicserélték az alépítményt is, valamint akadálymentesítették az útcsatlakozásokat, a szakaszon két csatornafedlapot cseréltek ki, az egyik képes a csapadék elnyelésére is, ami az elmúlt időszakok heves esőzése miatt kiemelt szempont volt. A munkálatokat 2023-ban folytatták a Gasparich 13. északi oldalán, ahol a töredezett járdát teljesen elbontották, és 10 centis beton alépítménnyel újjáépítették. Ez a szakasz is kétoldali kertszegélyezést kapott, az útcsatlakozást akadálymentesre alakították át, valamint kicserélték a csapadékvíz-aknák fedlapjait, hogy képesek legyenek nagyobb mennyiségű csapadékot elnyelni, a csatornába vezetni. Ezekben a napokban pedig már a Gasparich 17-21. közötti 53 méter hosszú etapon zajlanak a munkák. Itt is teljesen új alépítményt kap a járda, erre jön aszfaltozás a Zala-Müllex kivitelezésében, összesen 6,3 millió forintos költséggel.

Makovecz Tamás szólt arról is, hogy a térségben 2021-ben kezdődött el a járdák alatt húzódó gázvezetékek rekonstrukciója. Ennek eredményeként a Puskás Tivadar utcában 230 méteren, míg a Gasparich utcában a Ganz technikumtól a 37-es számú házig 175 méteren újították fel a járdát a közmű felújítása után. Hozzátette: a tervekben szerepel a Landorhegyi út 30-34-es számú társasházak mögötti járdák átépítése is. A képviselő kitért arra is, hogy a társasházak közötti autóparkolók közül némelyik javításra szorul, nagyobb felújításra ugyan nincs pénz, de bazaltköves zúzalékolással még ez évben javítanak ott, ahol erre szükség van.