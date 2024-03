– A falu történelmi múltja, öröksége kötelez bennünket arra, hogy a turizmust fejlesszük. Ennek érdekében fontos a településkép és annak rendezettsége az ide látogató vendégek és nem utolsó sorban az itt élő lakosság számára – fogalmazott Nagy István. – Fontos cél még a minél komfortosabb környezet kialakítása, az utak, járdák, vízelvezető árkok felújítása, a közterek csinosítása. Ennek kapcsán tucatnyi pályázatot nyertünk és valósítottunk meg. Az elmúlt években, kezdve a köztemető rendezésétől a közösségi terekig, folyamatosan tisztítjuk,újítjuk fel ezen területeket. Ebbe a programba illeszkedik bele az idén megvalósuló fejlesztés is, a Rákóczi úton a plébánia és a faluház közti járdaszakasz 505 méter hosszban kap térkőburkolatot mintegy 10 millió forint értékben, a Magyar falu programba beadott sikeres pályázatnak köszönhetően. Az utca másik oldalán már megtörtént a felújítás, a fennmaradó rész pedig a következő pályázati lehetőség első számú feladata lesz.

A Deák utcában 2022-ben újították fel a járdát, a tervek szerint a Rákóczi utcában folytatják a hasonló fejlesztést idén Szécsiszigeten

Forrás: ZH-Archívum

A polgármester arról is hírt adott, hogy idén újabb pályázatot adtak be a Magyar falu programba a közterületi játszóterek fejlesztésére mintegy 5,7 millió forintra.

– Ha a pályázat sikeres lesz, akkor a pár éve felújított sportpályán kialakítjuk a létesítményt a falu és az ide látogató gyerekek örömére – folytatta. – Sikeres pályázatunk van a falufásítási programban is, 21 fát tudunk elültetni az ősz folyamán. Terveink szerint a temetőkerítés mellé és a kastély udvarára is kerül majd. A falu legfontosabb közösségi tere a Szapáry-Andrássy-kastély, ami látogatható, turistaszállóként üzemel, kiállító- és rendezvénytér fogadja a vendégeket, emellett a település rendezvényeit is itt tartjuk. A 2000-ben átadott fő épületrész kazánjai már elhasználódtak, elavulttá váltak. A kazánok cseréjét az idei évben induló Leader pályázati programból szeretnénk megvalósítani, a fűtéskorszerűsítést elvégezni a folyamatos működés érdekében. Reményeink és az előrejelzések kapcsán idén az év második felében kiírják a pályázatot mintegy 2 millió forint értékben. Legfontosabb feladatunk a falu elnéptelenedésének megállítása és minél élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Ennek érdekében az idei évben is minden pályázati lehetőséget megragadunk Szécsisziget jövője érdekében.