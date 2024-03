A helyi hagyományoknak megfelelően a Széchenyi- és Kossuth-emléktáblák koszorúzásával vette kezdetét a muravidéki magyarság az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékező központi ünnepsége Lendván.

A pénteki eseményen Magyar János, a város polgármestere, illetve Horvát Tamás, a lendvai magyar önkormányzati nemzeti közösség elnöke mondtak köszöntőt, majd a résztvevők átvonultak a Városi Színház- és Hangversenyterembe. Itt először Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke szolt elsőként a jelenlévőkhöz. Mondandóját azzal kezdte, hogy bár a nemzettel néhányszor kegyetlenül elbánt a sors, ám történelmünk folyamán számtalan alkalommal fellángolt a szabadság lángja. Elemezte a szlovéniai magyarság helyzetét is, hangsúlyozva, hogy mind Magyarország, mind a szlovén állam támogatja az őshonos nemzeti kisebbséget. Ünnepi beszédet V. Németh Zsolt miniszterelnöki megbízott mondott. Ennek során úgy fogalmazott: 1848 márciusában olyan gondolatok hangzottak el, amelyek alázatra, elmélkedésre, elcsendesedésre tanítanak. - A forradalom eszméje, üzenete csak addig marad fenn a tavaszi szélben, amíg nemcsak meghalljuk azt, hanem szóba is elegyedünk vele – folytatta a miniszterelnöki megbízott. – Ha pedig párbeszédbe kezdünk történelmi nagyjainkkal, akkor szavaikban ma is bátorításra, támogatásra, iránymutatásra és tanácsra lelhetünk. Mindarra, amire nagy szükségünk van a jelen és a jövő kihívásai közepette.

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Kelemen Gertrud lendvai magyar főkonzul olvasta fel, majd a nemzetiségileg vegyesen lakott terület fiataljai, általános és középiskolásai mutatták be azt a Hazám hölgyei című zenés-táncos-irodalmi műsort, amelyben a márciusi ifjak mellett azok hölgyek tetteiről is megemlékeztek, akik aktívan vették ki részüket a forradalom és szabadságharc eseményeiből.