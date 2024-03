Nyitott műhelygalériák

Zalaegerszegen a gébárti kézművesek házában vasárnap délután 14 órakor kezdődik a nyitott műhelygalériák napja. Az este hat óráig tartó programban lesz népi kézműves játszóház tojásírással (amihez vinni kell a tojást), nyuszi nemezelésével, valamint kipróbálható a nyuszikalács sütése. A Kovács Stúdió mesterségbemutatót tart, illetve több kiállítás és helyi kistermelők vására várja az érdeklődőket.

Mézesnap

Söjtörön szombaton tartják meg az első mézesnapot a Festetics Mária közösségi házban. A 10 órakor kezdődő megnyitó ünnepséget követően 11 órától a gyermekek a Harisnyás Pippik történetét tekinthetik meg, ezzel egy időben mézszentelő szentmisét tartanak a templomban. A nap folyamán méz és méhészeti termékek vására várja az érdeklődőket, lesznek kézműves foglalkozások és méhészszakmai, valamint egészségügyi előadások.

Medvehagymanap

Zalaegerszegen szombaton medvehagymanapot tartanak a csácsi városrészében. Az Izsák Imre iskolába 13.30-tól várják a vendégeket, 13.45-től Éder Kata tart előadást a növényről és gyógyhatásairól. Ezzel egy időben az otthon készített medvehagymás ételeket zsűrizik, kóstolni 14.45-től lehet, majd 15 órakor túra indul a csácsi kastélytól a medvehagyma lelőhelyéig Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetőjével. A résztvevők játékos kvízfeladatokat kapnak, az eredményt a Mária-forrásnál hirdetik ki.

Kikeleti forgatag

Zalaegerszegen a falumúzeumban szombaton 10 órakor kezdődik a kikeleti forgatag. Hobbikertészek találkozója, beporzók napi programok, különböző kertészeti ötletek várják a látogatókat. Lesz több szakmai előadás, gyümölcsfák oltása, kirakodóvásár, lacikonyha, foglalkozások gyermekeknek.

Víz világnapi vándorkupa

Nagykanizsán az Erzsébet téren pénteken 8 órakor a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület szervezésében víz világnapi vándorkupa kezdődik. A téren közel 130 iskolás sorakozik fel, hogy 13 különféle állomáson mérje össze tudását különféle, a vízhez és a környezetvédelemhez kötődő játékokban, kvízekben.

Pálinkamustra a Mindenki Házában

Nagykanizsán a Mindenki Házában pénteken 18.30 órakor a dr. Kotnyek István Kertbarát Kör szervezésében rendezik meg a miklósfai pálinkamustrát. Az eredményhirdetésen a zsűri tagjai a tapasztalataikat és tanácsaikat is megosztják a résztvevőkkel.

Koncert a Honvéd Kaszinóban

Nagykanizsán a Honvéd Kaszinó tükörtermében szombaton 18 órakor a Kanizsa Big Band vendégeként fellép az egykori nagykanizsai tagokból álló Hot Brass Band, valamint Elek István (szaxofon), Sinkovics István (zongora), és meglepetések is várják a közönséget.

Szezonnyitó motorozás

Zalakaroson a benzinkút melletti útszakaszon szombaton 9 órától az Országos Polgárőr Szövetség motoros tagozata ingyenes szezonnyitó motorozásra hívja a segédmotorral rendelkezőket. Az akció célja, hogy felkészítsék a motorosokat a közlekedésben rejlő kihívásokra.

Húsvétvárás Kerecsenyben

Kerecsenyben a sátorozóhelyen szombaton 12 órától Húsvétváró rendezvényt tart az önkormányzat. Az eseményen lesz süteménysütő verseny, melyre otthon készített házias süteményekkel lehet nevezni, de kültéri húsvéti dekoráció készítésben is összemérhetik tudásukat az indulók. A gyerekeket kézműves foglalkozással és lovaglással is várják.

Böjti zenés est

A nemespátrói kultúrházban szombaton 18 órakor böjti zenés estre várja az érdeklődőket az önkormányzat és a Nemespátró Községért Közalapítvány. Az esten Völgyessy Szomor Fanni előadóművész lép fel.

Lelki hétvége

Nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak péntektől vasárnapig a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában. A lelki hétvége pénteken 17 órától a városi keresztúttal kezdődik, amelyet dr. Udvardy György veszprémi érsek vezet a Fő téri templomtól a Kármelig, s ő lesz a főcelebránsa a 18 órakor kezdődő szentmisének is. Szombaton 18 órától Küsmődi Csongor, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia káplánja mutat be szentmisét s mond konferenciabeszédet, a virágvasárnapi, 10:30-as ünnepi, körmenetes alkalmon pedig énekelt passió is felhangzik. A szertartás celebránsa ezúttal is a székelyföldi káplán lesz.

Piacnyitó

A húsvéti készülődés jegyében tartanak piacnyitót Gyenesdiáson. Pénteken 17 órától, a hivatalos ceremónia után az érdeklődők előadásokat és bemutatókat láthatnak, s meghallgathatják a Dalárda tavaszköszöntő műsorát. Szombaton délelőtt a községházán kézműveskedés, játszóház, állatsimogató és babaruhabörze várja az érdeklődőket.

Walter Mitty titkos élete

Pénteken 19 órától a keszthelyi Távcső Filmklubban a 2013-as, Ben Stiller által rendezett Walter Mitty titkos élete című filmet vetítik, amelyet beszélgetés követ. A helyszín ezúttal is a Balaton Színház.

Húsvéti családi nap

Húsvéti családi napra várják az érdeklődőket szombaton 10 órától a keszthelyi Balatoni Múzeumba. A foglalkozás során a gyerekek megismerhetik az ünnephez kapcsolódó népszokásokat, s olyan régi tárgyakat vehetnek kézbe, amelyeket egyébként csak a vitrin mögött láthatnak.

Tavaszköszöntő csobbanás

Ötödik alkalommal tartanak tavaszköszöntő csobbanást Keszthelyen. A Városi strandon szombaton 14 órától merülhetnek a Balatonba a vállalkozókedvűek Schirilla György és Ferenczi Ottó, vagyis „Gipsztigris, a Keszthelyi Rozmár” vezetésével. A program során fellépnek a város kötélugrói, a Boombatucada tagjai és a Festetics György Zeneiskola növendékei.

Balatoni kincskereső

Szabadtéri interaktív programra várja az érdeklődőket vasárnap 15 órától a Nők a Balatonért Egyesület Keszthelyen, a Zenepavilonnál. A víz világnapja alkalmából a résztvevők megkoszorúzzák a Balatont, majd elindul a kincskereső játék, lesz lehetőség vízkóstolásra, s a vendégeket Tüsi bohóc is szórakoztatja.

Kézműves vásár

Szombaton Barlahidán 11 órától kézműves és termelői vásárt tartanak a közösségi házban helyi és környékbeli termelőkkel, a gyerekeknek pedig húsvéti programmal készülnek.

Tojásfestés

Pénteken 16 órától a nemesnépi faluházban tojásfestésre és tojásfadíszítésre várják a falubelieket.

Készülődés

Szombaton Márokföldön húsvéti készülődést tartanak gyerekeknek, szülőknek 15 órától a faluházban, ahol a tojásfestés mellett asztali díszt is készíthetnek. Húsvéti dekorációkészítés lesz a program vasárnap Szentgyörgyvölgyön is, 15 órai kezdettel a kultúrházban.

Vásár Bödeházán

Vasárnap Bödeházán 14 órától rendeznek húsvéti kézműves és termelői vásárt a kultúrpajtában.

Tojásfát díszítenek

Szombaton Letenyén tojásfadíszítésre várják az érdeklődőket a Baross Gábor utca 1. szám alá 14-től 17 óráig. A gyerekek örömére kisállat-simogatóval is készülnek, s hogy ne maradjanak el a közös fotók sem, fotósarok is várja az érkezőket. Akik szeretnének hozzájárulni a díszítéshez, vigyenek magukkal egy tojásdíszt, kérik a szervezők.

Bach Mindenkinek

Pénteken Barlahidán az evangélikus templomban a Bach Mindenkinek Fesztivál elnevezéssel 18 órától a barokk zeneszerző és mások művei csendülnek fel. Többek között elhangzik Bach G-dúr cselló szvitje, Gounod: Ave Maria, Vivaldi: A-moll csellószonáta, Kodály Zoltán: Lírikus románc című műve. A koncerten fellép Zumbók-Jakobovics Nikoletta (cselló) és Décsy-Paál Enikő (orgona).

Alkotóműhely és előadás

Petrikeresztúron, a faluházban pénteken 17 órától a Petőfi Program keretében közös alkotóműhely és előadás várja az érdeklődőket. Utóbbi során a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének egyes műalkotásaival ismerkedhetnek a résztvevők.

Kézműves foglalkozások

Murarátkán, a művelődési házban pénteken 16 órától tartanak húsvéti kézműves foglalkozást. Csörnyeföldön, a faluházban szombaton 14 órától szerveznek húsvétváró barkácsolást felnőttek és gyermekek részére.

Borbírálat

Letenyén, a Fáklya Művelődési Házban tartja 46. borbírálatát a helyi Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete. A minősítő szombaton 9.30 órakor zárt ajtók előtt kezdődik. Az ünnepélyes eredményhirdetést várhatóan 18.30 órakor tartják.

Húsvétra hangolódás

Letenyén, a termelői piacon szombaton 10 órakor tojáskereső versenyre várják a gyermekeket, majd Vajdainé Mikó Judit akvarellfestő tart húsvéti kézműves foglalkozást. Zalatárnokon, az IKSZT-nél szombaton 15 órától tart sütivásárral egybekötött húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozást a helyi Oroklán Lovas Egyesület.

Tojásfa és tojáskapu

Kistolmácson, a tóparton szombaton 14 órakor tojásfa- és tojáskapu-díszítő közösségi programot tart a község önkormányzatával közösen a Kistolmács Jövőjéért Egyesület.

Filmklub

Vaspörben, a kultúrházban pénteken 18 órakor Jankovics Marcell: János vitéz című animációs filmjét mutatják be a Petőfi Kulturális Program által támogatott filmklub keretében.

A forradalom ünnepe

Dobronakon, a muravidéki település művelődési házában pénteken 19 órai kezdettel tartanak ünnepi megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója tiszteletére.

Színjátszók bemutatója

Lendván, a Bánffy Központban szombaton 17 órától az alsólakosi amatőr színjátszó társulat tartja A születésnap című vidám darabjának premierjét.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban szombaton 20 órától a grunge-rockot játszó temesvári 8LightMinutes, majd az Esti Kornél ad koncertet. A Mimosa Lounge péntek esti partiján az idei Örvényesvölgyi Fesztivál egyik sztárvendége, Morros Madrone lép fel. Az Angels Clubban szombaton Mihályfi Luca és Danksess szórakoztatja a közönséget. A Mama Africában szombaton Andy Sole, Dope és Gomez keveri a zenét. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulizenekar játszik. A Plakátház Kultúrkocsmában szombaton a CandyMen Duo zenél. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton Sterbinszky, Major és Fisher áll a lemezjátszók mögé. Zalatárnokon, a Koktél Presszóban szombaton az Xtreme bulizenekar lesz a vendég. Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken és szombaton is megrendezik a Colors of Rhythm elnevezésű zenés programot, amelyben a muravidéki zeneiskolák ütőegyüttesei, valamint olasz, szerb, belga és szlovén felnőtt ütőhangszeresek működnek közre.