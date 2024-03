A rendezvényen megjelent Balogh László polgármester, aki arról beszélt, hogy a hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak pontosan tudják, milyen szörnyű dolog a háború, éppen ezért példák lehetnek a mai kor emberének is, hiszen manapság ismét olyan kort élünk, amikor a szomszédos országban háború dúl.

Ezt követően Gerencsér József, a klub elnöke ismertette az idei munkatervet. Mint mondta: január 13-án a doni emlékműnél tartottak megemlékezést, s az év során még két alkalommal szerveznek hasonló eseményt, többek között május utolsó vasárnapján, a hősök napi megemlékezést.

- A doni emlékműnél lévő két pad közül az egyiket már tavaly felújítottuk, az idén a másik padot is szeretnénk rendbe hozni, remélhetőleg kapunk faanyagot hozzá - mondta az elnök, aki arról is szólt, hogy az életkorból adódóan a tagság folyamatosan fogyatkozik. - Éppen ezért nagy öröm, hogy március 9-én személyesen is köszönthetem a 95. születésnapján Patakfalvi Györgyné tagtársunkat, aki családja körében ünnepel.