Az egész napos program helyszíne a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár volt, ahol elsőként Hermán Zsoltné Szunyogh Éva, a házigazda óvoda igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: ez már a harmadik szakmai napja az óvodának, s ezúttal is arra törekedtek, hogy az óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára nyújtsanak a munkájuk során felmerülő problémák megoldásához, valamint a szakmai fejlődésükhöz elméleti és gyakorlati segítséget. Olyan témákat és területeket érintettek, amelyek az óvodába járó gyerekek megértését, valamint a szülőkkel való kapcsolattartást segíti elő.

A felkért előadók közül Lugosi Alexandra klinikai szakpszichológus a párkapcsolati válságokról, illetve azok kisgyermekekre gyakorolt hatásáról beszélt, Telegdi Ágnes író, szerkesztő, természetfotós a külső világ tevékeny megismeréséhez adott ötleteket, Nyakó Melinda pszichológus az önmagunkkal és a világgal való kapcsolatról, illetve a konfliktuskezelésről tartott tréninget, míg Steigervald Krisztián író, közgazdász a generációk közötti kapcsolatfelvételhez adott szakmai segítséget. Hermán Zsoltné Szunyogh Éva szerint a legnagyobb érdeklődés ezt a témát övezte, hiszen napjaink gyermekei digitális világban nevelkednek, többségük már óvodáskorban digitális fogyasztóvá válik, és ez mindennapos problémát jelent ott, ahol a hagyományos óvodapedagógusi szemlélet uralkodik.

- A szakmai napra 72 fő regisztrált, az óvodapedagógusok mellett bölcsődei dolgozók, védőnők, a családsegítő munkatársai, illetve az általános iskolai tanítók, tanárok közül is néhányan – foglalta össze a program kapcsán a Hóvirág Óvoda igazgatója. – Emellett a szülők felé is nyitottá tettük a rendezvényt, hiszen a tárgyalt témák őket is érintik. A 72 regisztrált személy mellett mintegy 15-20 olyan érdeklődő is akadt, aki a teljes napot nem töltötte velünk, de egy-egy számára érdekes vagy vonzó előadást meghallgatott.

A szakmai napon Farkas Szilárd, Letenye polgármestere is köszöntőt mondott, ebben többek közt azt az elhivatott szakmai munkát méltatta, ami a kisgyermekekkel foglalkozókat jellemzi.