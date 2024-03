Keresztes Csaba, a DK választókerületi elnöke úgy fogalmazott, hosszas előkészítés után arról döntött a két párt, hogy az idei zalaegerszegi önkormányzati választásra politikai szövetséget kötnek. Közös jelöltet állítanak a 12 választókerületekben és a polgármesterjelöltjük is közös lesz. Mint mondta, a DK célja a Fidesz rendszerének megdöntése országosan és a települések szintjén. Ehhez olyan szövetségest kerestek, amely hasonló célt jelölt ki, és amelyben megbíznak. Leszögezték, nem lépnek szövetségre olyan szervezettel, amelyik bármiféle politikai alkut kötött a Fidesszel, és a Momentumról ez elmondható.

Ruzsics Milán, a Momentum Mozgalom megyei elnöke utalt rá, hosszabb időre visszatekintve – anno már az előválasztásban – nagyon jó együttműködés alakult ki a DK-val, ez alapozza meg a mostani közös politizálásukat. A választási törvény is együttműködésre szorítja az ellenzéket, az a választók érdeke is.

A jelöltjeik nevéről húsvét után tartanak tájékoztatót, tették hozzá.