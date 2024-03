A nyitányt – szokás szerint – a húsvéti készülődés jegyében rendezték, s Kerekes Zoltán, a három nyugat-balatoni falu plébánosa is arra hívta fel a figyelmet mielőtt megáldotta az oltóvesszőket s a jelenlévőket: a tavasz az élet örömét hozza el az embernek, és ehhez kapcsolódik az évszak két legfontosabb ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, amelyen Jézus fogantatására emlékezünk, s a húsvét.

Fotó: Péter B. Árpád

Utóbbi „abban erősít meg bennünket, hogy az élet nem múlik el, mindig újjászületik, sőt: több lesz bennünk magunkban is, már persze ha ezt így akarjuk”, fogalmazott Zoltán atya, aki a helyi értékeket felsorakoztató piactérre, illetve az ott árusítókra, a termelőkre, kereskedőkre is kérte a Jóisten áldását.

A szülők, nagyszülők, rokonok megörökítették a kicsinyek produkcióját

Fotó: Péter B. Árpád

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere emlékeztetett: ez nemcsak piac, hanem rendezvénytér is, amely időről időre megtelik élettel, s az elmúlt években belakták a helyiek, a vendégek és azok a térségi gazdálkodók, akik itt kínálják minőségi portékáikat. Mint mondta, akik ide látogatnak, azok egészséges helyi termékeket keresnek s élvezik a vidám közösségi hangulatot. Őket hétről hétre – majd pünkösdtől napról napra – számos program szolgálja, egészen a zord idők beálltáig.

Az óvodások tavaszköszöntő-piacnyitó műsora hatalmas sikert aratott

Fotó: Péter B. Árpád

– A jelenből építkezik a jövő, így idénre is tervezünk fejlesztéseket – jelentette be Gál Lajos. – Térkővel látjuk el a színpad előtti területet s parkolót is létrehozunk, vagyis nem áll meg az élet, a fejlődés. Azon dolgozunk, hogy akik ide érkeznek, örömteli pillanatokat éljenek át, s remélem, a termelők, a kereskedők és a vendéglátók 2024-ben is sikeres szezont zárnak majd.

A piacnyitón az óvodások vidám műsorát szakmai előadások, bemutatók követték, végül a vendégek a Gyenesdiási Dalárda tavaszköszöntő programjában gyönyörködhettek.