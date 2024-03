Időseket segítő, határon átnyúló két programról is szó esett hétfőn a Zala Megyei Idősügyi Tanács ülésén.

A megyeházán tartott összejövetel első napirendi pontjaként a grémium elnöke, Pácsonyi Imre tartott beszámolót az elmúlt időszak idősekkel kapcsolatos eseményeiről, rendezvényeiről, amelyeken a tanács képviseltette magát. A bevezetőben említett, határon átnyúló projektekről elmondta, hogy az unión belül a városok, régiók együttműködést támogató Interreg program két, magyar-osztrák résztvevőknek szóló pályázatot is kiírt.

Az egyikben osztrák részről idősekkel foglalkozó egyesületek, szolgáltatók vesznek részt, magyar oldalról pedig a Zala Vármegyei Önkormányzat, valamint Vasból az evangélikus egyház szervezete kapcsolódik be. Olyan digitális platform kifejlesztése a cél, amely azokat a szervezeteket, szolgáltatókat támogatja, amelyek ellátják az időseket, akik számára szintén segítséget nyújt ez a virtuális felület.

Ez nemcsak információszolgáltatást jelent, hanem tevékenységek, például önkéntes munkák koordinálásában is támaszkodhatnak rá majd a felhasználók, magyarázta.

A másik pályázaton a Pannon Egyetem zalaegerszegi karával és az osztrák Nova Egyesülettel vesz részt a vármegyei önkormányzat. Ennek egyik célja a nők digitális írástudásának, eszközhasználatának felmérése. Természetesen a középpontba az idősebb korosztály kerül. Ez ugyan kisebb projekt, de a megszerzett ismereteket később további programokban hasznosítanák. Azaz olyan képzéseket valósítanának meg, valamint hoznának létre digitális platfomokat, amelyek az időseket szolgálják. A két pályázatról májusban születik döntés, kedvező esetben szeptemberben kezdődhet is a munka, tette hozzá. Az ülésen ezenkívül megvitatták az idei munkatervüket is. Ennek hangsúlyos eleme az Idősbarát önkormányzat címre a pályázat kiírása. Lesz emellett kihelyezett ülésük olyan településen, ahol az idősügyi gyakorlat követendő mintát mutat, emelte ki Pácsonyi Imre.