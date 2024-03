A hagyományokhoz híven idén is elkészítették Csömödérben a falu köztéri húsvéti dekorációját. Tóth Béláné Marika ügyes kezeinek köszönhetően a díszítésül szolgáló kollekció ezúttal is bővült. A kedves, színes dekoráció kirakásában közreműködött még Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester és Tomposné Gyuricza Judit polgármester is.

Fotó: Korosa Titanilla