Baráth Adrien, az iskola igazgatója köszöntőjében elmondta: a hangverseny az országos szervezésű Bach Mindenkinek Fesztivál programsorozatának zalai rendezvényeként szeretne bepillantást adni Bach zenei világába. Az est fellépői a zeneiskola tanárai és növendékei, akik nagy lelkesedéssel készültek. A programsorozat több mint 250 településen, közel 300 koncerttel adózik a zeneszerző emléke előtt. Különlegessége a koncerteknek még az is, hogy mindegyikre ingyenes a belépés. Ezért is nagyszerű dolog, hogy Nagykanizsa is ennek a nagy zenei összefogásnak a részévé vált. Az esten több kamarazenei produkciót hallhattak, de a szólódarabok is felcsendültek.