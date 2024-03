Több mint két évtizedes működés után újult meg Zalaegerszeg város internetes honlapja, amely mind tartalmában mind küllemében, vizuális megjelenésében igazodik a kor és a látogatók elvárásaihoz. A megújult honlapot kedden mutatták be a sajtónak a városházán, a három napos tesztidőszak után mostantól mindenki számára elérhető. Balaicz Zoltán polgármester a tájékoztatón elmondta, a hatékony kommunikáció a városlakók mellett az idelátogatók és a vállalkozások igényeit szolgálja, az információk könnyű elérhetőségét biztosítja. Hozzátette, Dippold Márton kabinetfőnök, Hollósi Sándor, Horváth Szilárd, Száraz Zoltán és Csomor Ferenc működött közre az új lap kialakításában, a naprakész tartalmakért pedig Balazsicz Sára és Pavlovics Szabina felel.

Dippold Márton mutatta be Zalaegerszeg megújult honlapját, mellette Balaicz Zoltán

Fotó: Pezzetta Umberto

A lap lehetővé teszi a napi ügyintézést elektronikus formában, fogadja az észrevételeket, panaszokat, képekkel, videókkal számol be az eseményekről, a polgármesteri hivatal szervezeti felépítéséről, az önkormányzat döntéseiről, évértékelésekről, a képviselők munkájáról, mutatta be a portált Dippold Márton. Helyet kapott rajta a város története, benne a volt városvezetők életrajzával, várostérképpel. Zalaegerszeg új honlapja naptárkeresővel tájékoztat a kulturális és szórakoztató programokról, közzéteszi a közlekedés és az állásajánlatok aktualitásait, befektetési lehetőségekről tudósít, lendületes arculati elemek segítségével navigálva a honlap látogatóját, aki a helyi média oldalaira is átlátogathat egyetlen kattintással. A tartalmak elérhetők akadálymentes verzióban, egy részük pedig angolul és németül is.