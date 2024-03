A pusztaszentlászlói civil szervezet ugyanis célul tűzte ki egy minőségi, modern borkészítési kultúra meghonosítását a közép-zalai települést övező dombháton. Ennek érdekében nemcsak előadásokat és szakmai programokat szerveztek, hanem olyan borászati eszközöket is vásároltak, amivel a tagok munkáját segítették. Kaj István egyesületi elnök, a település polgármestere szerint ennek eredménye is tükröződött az idei minősítőn.

– A borversenyre 38 mintát neveztek a gazdák, s örömmel mondhatjuk, hogy egyetlen olyan sem akadt köztük, aminél borkezelési hibát állapított volna meg a zsűri – magyarázta. – Az viszont sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a környékünkön jellemző tendencia, miszerint egy kisebbek a termőterületek, és egyre kevesebben foglalkoznak háztáji szőlőtermesztéssel, itt is érvényesül. A 24 helybeli által benevezett minta kevésnek mondható, még akkor is, ha külső területekről, például a baki és csentei barátainktól érkezett borok számát meghaladja ez a mennyiség.

A Bezerics Csaba és Vízvári Sándor szőlész-borászok, illetve Pampetrics György borkereskedő alkotta háromfős zsűri 13 mintát jutalmazott arany, 18-at ezüst, illetve hetet bronz minősítéssel. A helyi borászok teljesítményét az is jól tükrözi, hogy az általuk benevezett borok közül mindössze két minta kapott bronz minősítést.

Kaj István a verseny eredményhirdetését követően méltatta a rendezvény közösségkovácsoló erejét is. Mint mondta: az egyesület tagjai nemcsak a régóta gazdálkodók érdekében dolgoznak, de azt is fontosnak tartják, hogy az Újhegyen újonnan megjelent szőlőtermelőket bevonják a közös munkába. Ez ugyanis érdeke a közösségnek is, ugyanakkor az egyének boldogulását is szolgálja.