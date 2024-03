A bevezetőben Vigh László országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke arról beszélt, hogy Balaicz Zoltán 2006-tól önkormányzati képviselő, a következő ciklusban már alpolgármester is volt, 2014 óta pedig vezeti a várost, és elnyerte Az év polgármestere díjat is. Úgy fogalmazott, Zalaegerszegre "bezzegvárosként" tekintenek az országban, mert olyan fejlődés zajlott itt le az elmúlt évtizedben. Ezt folytatni szeretnék, szögezte le. Újabb munkahelyek jönnek létre, további beruházók érkeznek a járműipari tesztpályához. Tíz év alatt közel 5000 új munkahelyet teremtettek a városban a beruházók, a munkanélküliségi ráta 7,5-ről 2,5 százalékra esett vissza, emelte ki Vigh László.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, 2005 óta tevékenykedik a helyi politikában, és azóta példaértékű az országgyűlési képviselővel az együttműködés a városért és a térségért. Sikeres választási szereplés esetén számít a jelenlegi alpolgármesterek, Gecse Péter, Bali Zoltán és Vadvári Tibor munkájára a következő ciklusban is ezen a poszton.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, a kampányban a zalaegerszegi polgároknak azt kell bemutatni, hogy az elmúlt öt évben mi valósult meg az ígéretekből, és mi a vízió, a szakmai program a következő öt évre. Ez most is így van, szakértőkkel dolgozták ki a 307 oldalas programot, összefoglalva benne 100 pontban a következő öt év vállalásait.

Öt évvel ezelőtt is jelképesen készült egy szerződés a zalaegerszegi polgárokkal, ami most is megszületett.

Ebben az olvasható, hogy a kampányban kizárólag a szakmaiságra koncentrálnak, elutasítják a sárdobálást és a személyeskedést, ha pedig nem sikerül a 100 pontból álló választási program legalább 70 százalékát megvalósítani, 2029-ben már nem indul újra a városvezetői posztért, jelentette ki Balaicz Zoltán.

Gecse Péter alpolgármester azt emelte ki, hogy a város fejlődő pályára állt, ami közös munka eredménye. A gyarapodó beruházások növekvő bevétellel járnak, ami stabilitást ad a városnak, lehetővé teszi az arányos városfejlesztést. Zalaegerszegen meghatározó a közösségi gondolkodás, Zalaegerszegnek lelke van, mondta.

Bali Zoltán alpolgármester, egyben a választás kampányfőnöke arról számolt be, hogy a város 12 választókerületének eddigi fideszes képviselői a júniusi választáson mindannyian újraindulnak. A kampányban az eredményeket kívánják hangsúlyozni, illetve valamennyi városrész arányos fejlesztési elképzeléseit is kiemelten kezelik. Mindezekről lakossági fórumokon számolnak be, valamint kiadványokban, illetve az online térben is, és igyekeznek minden polgárhoz eljutni személyesen.

Az aláírások gyűjtését április 20-án kezdik el, jelentette be.