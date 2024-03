Manninger Jenő polgármester sajtótájékoztatóján arról beszélt, erre az évre is szerződést kötöttek a vállalkozóval, így a sokak által kedvelt, s turisztikai vonzerőt jelentő gondolafüzér 2024-ben is működik a Balaton-parton. A hivatalos nyitány dátuma március 15., ezen a napon 11 és 20 óra között a keszthelyi lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen használhatják azt, s később is kedvezménnyel ülhetnek fel az adrenalinlöketet adó óriáskerékre, amelyről a teljes Nyugat-Balaton tárul az ember szeme elé.

Manninger Jenő is kipróbálta a keszthelyi óriáskereket

A városvezető arról is tájékoztatott: tavaly több mint 320 ezer vendégéjszakát regisztráltak Keszthelyen, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Hozzátette, ez a legdinamikusabb növekedés a teljes Balaton-régióban.

Manninger Jenő kiemelte, már nemcsak a főszezonban számít vonzó célpontnak Keszthely, hiszen 2023-ban tavasszal és ősszel kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek el az ide érkezők, amint 2022-ben, s külföldről is egyre többen érkeznek. A top 5 küldőpiac Német-, Lengyel- és Csehország, illetve Ausztria és Szlovákia.

A szezonnyitón gyerekek hada élvezhette az óriáskerék nyújtotta élményt

Fotó: Péter B. Árpád

A polgármester hozzátette, a szálláshelyektől kapott információk alapján az idei előfoglalások is kedvező képet mutatnak.

Számok az óriáskerékről: