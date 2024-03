A több rendezvényt is magába foglaló kezdeményezés ötletgazdája – aki ezúttal a beszélgetőtárs szerepét is magára vállalta – Soborné Mosolygó Liám, a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságának társelnöke volt, aki azt mondta, az ima szerepe a XXI. században is nagyon fontos, ezt bizonyítja saját, 50 fős felmérése. Történelmi távlatban: a keresztény nők hajdan a gyermekekért, a békéért és az egyenjogúságért imádkoztak, később ez világméretű mozgalommá vált, így született meg az ima világnapja, amelynek időpontja minden esztendőben március első pénteke.

– Az ima nem vallás kérdése, hanem meggyőződésé és tudatosságé. A kérdés: az ember csak éli a hétköznapjait, vagy az imát, mint a Teremtőtől származó ajándékot, arra használja, hogy az életét tudatosabban, örömmel, boldogabban, szeretettel, egészségesebben, egységben tudja megélni. Általában a szeretteinkért, rokonainkéért, magunkért, testi-lelki egészségünkért fohászkodunk, de képesek vagyunk addig is eljutni, hogy nemcsak magunkért, hanem a teremtett világ minden lényéért s az egész emberiségért imádkozunk – fogalmazott Soborné Mosolygó Liám.

Gyulai Péter búcsúszentlászlói káplán szerint van különbség a nők és a férfiak vallásosságában. A templomokba főként előbbiek járnak, jobban megélve a közösséghez tartozást. A férfiak inkább magukban imádkoznak, elvonulva, ahogyan Jézus tette, több alkalommal is. Sok asszony főzés közben is például a Bonum TV-t figyeli, jegyezte meg.

Nagy az ereje a hívő ember buzgó könyörgésének. A résztvevők elmélyülten hallgatták a hitbéli gondolatokat

Fotó: Péter B. Árpád

– Fontos, hogy kérjenek és hálát adjanak, bár az előbbire gyakrabban van példa, utóbbi viszont sokszor elmarad. Pedig ez lényeges: ha

valamit elkezdek és azt befejezem, utána szükség van a hálaadásra, már csak azért is, mert nem biztos, hogy azt saját kútfőmből tudtam megtenni. Ahhoz Isten segítsége mindenképpen szükséges – jelentette ki Gyulai Péter.

Péntekné Vizkelety Márta református lelkész emlékeztett: a március eleji női világimanap tematikáját ezúttal a pakisztáni keresztyén lányok, asszonyok állították össze. Kiemelte: a nőknek az Ószövetségtől kezdve fontos szerepük van, s az Úr Jézus Krisztusnak voltak női követői is, a golgotai keresztre is ők kísérték, s nekik adatott meg, hogy húsvétkor felfedezzék – hisz nekik mondta az angyal –: üres a sír.

– Nőként engem is kiválasztott Isten arra, hogy őt szolgáljam. Mindennek az alapja a vele való kapcsolat, amely az imádsággal kezdődik. Ilyenkor megszólítom az Urat, vele töltök időt, s ennek komoly hatása van, ahogyan Jakab apostol mondja: nagy az ereje a hívő ember buzgó könyörgésének. Ez persze nemcsak a nőkre érvényes, hanem mindannyiunkra – összegzett Péntekné Vizkelety Márta.

A lelkipásztor szerint fontos a mindennapi imádság, hiszen így tarthatunk kapcsolatot Istennel, s „ilyenkor megnyílik a mennyei világ, és az Úrral lépünk kapcsolatba”.