Gaál Károly, a rédicsi civil szervezet elnöke arról számolt be, hogy idén 55 fajta bormintát kóstolt a szakmai zsűri, ebből 49 volt fehér, 3-3- rozé és vörösbor. Az értékelést követően 12 bor kapott arany, 24 ezüst, 16 bronz minősítést és három oklevelet.

Vegyes tapasztalatokat szerzett a zsűri a bírálaton – tudtuk meg Áprily-Kovács Krisztina zsűrielnöktől, ami a tavalyi időjárásnak tudható be. A csapadékos és hűvös, elhúzódó virágzással érkező tavaszt csapadékos nyár követte, megjelent a lisztharmat, peronoszpóra, kártevők, a gombák megtelepedtek a szemekben, s ez kihatott a borkészítésre. Emiatt szükség volt kénezésre. A rédicsi bírálaton több túlkénezett, ecetes, acetaldehides borral is találkoztak, de voltak kiugróan értékes, jó minőségű borok is, példaként említette a több kiváló chardonnayt.

Gaál Károly (b) az Év boráért vett át oklevelet Vörös Attilától

Fotó: Korosa Titanilla

Kiválasztották az Év borát is, ami csak rédicsi, saját termésű bor lehet. Idén Gaál Károly nyerte el a címet cserszegi kerner cuve borával.