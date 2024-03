A Zala Vármegyei Kormányhivatal dolgozói körében indult el egy adománygyűjtő akció, aminek kedvezményezettjeiként szociális intézményeket jelöltek meg. A befolyt pénzösszegből vásárolt eszközök egy részének átadására csütörtök délután Muraszemenyén, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegyei Hóvirág Otthonában került sor.

Dr. Sifter Rózsa (középen) egy ajándékként vásárolt turmixgépet ad át Vízlendvai-Balassa Evelinnek és Zimborás Bélának

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az eseményen a kormányhivatalt dr. Sifter Rózsa főispán, a nagykanizsai és letenyei járási hivatalokat dr. Józsa Zsanett és Szendrődi Gabriella hivatalvezetők, míg a támogatott intézményt Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója, valamint Vízlendvai-Balassa Evelin intézményvezető képviselte. Az adománygyűjtő akció kapcsán dr. Sifter Rózsa elmondta: azt még tavaly decemberben, advent időszakában indították el a kormányhivatal munkatársai körében.

Segítség a minőségi ellátáshoz

Az akció során a kollektíva olyan aktivitást mutatott, hogy az összegyűjtött pénzösszegből a vármegye három szociális intézménye számára is tudtak az ott dolgozó szakemberek javaslatai alapján fejlesztő és használati eszközöket vásárolni.

Zimborás Béla először a kormányhivatal és járási hivatalok, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti kapcsolatról beszélt, majd az ajándékba kapott eszközökre tért ki. Kiemelte: azok az otthon lakóinak minőségi ellátásához, a mindennapi fejlesztésükhöz, illetve a hétköznapjaik színesebbé tételéhez járulhatnak hozzá. A Hóvirág Otthont Vízlendvai-Balassa Evelin mutatta be. Mint mondotta: Muraszemenyén található a Zala Vármegyei Szivárvány Integrált Szociális Intézmény legnagyobb, fogyatékos személyeket ellátó telephelye, ahol 76 középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő személy számára tudnak ápoló-gondozó ellátást biztosítani. Egyedisége továbbá, hogy nemcsak felnőtteket, de kiskorúakat is gondoznak az otthonban. Az eseményen jelen volt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki többek közt arról beszélt, hogy Dél-Zalában nagyon sok hasonló akcióra volt már példa. Méltatta, s egyben követendő példának is nevezte a kormányhivatal dolgozóinak összefogását, külön hangsúlyozva azt is, hogy saját tulajdonukból adtak azért, hogy mások minőségi ellátásához hozzájáruljanak.