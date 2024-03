A fiatal művész nemcsak a szűk, műértő vagy éppen a képzőművészetet tanuló diákokat szeretné elérni, hanem sokkal szélesebb körben szólítja meg az érdeklődőket. A legutóbbi adásban például a giccs témakörét járta körbe Visnyai Zoltán tervezőgrafikussal. Többek között arra keresik a választ, hogy mi tesz valamit giccssé, hogyan hat ránk az érzelmileg túlburjánzó vagy mesterkélt tartalom, és milyen módon alakítja az ízlésünket és a kultúrát. Előtte egy másik adásban Fodor Júliával, a Magyar Állami Népi Együttes nyugdíjazott táncosával beszélgetett a néptánc szeretetéről, kulturális életútjáról, valamint a hagyomány "űzés" fontosságáról. Xénia elmondta, egyetemi esztétika tanáraival, valamint a képzőművészeti egyetem és az ELTE hallgatóival tartja a kapcsolatot, akik a következő adások vendégei lesznek. https://www.youtube.com/@Tauruscornux

Stop the War performance a Fashion weeken, 2023. Középen Tóth Xénia képzőművész

Fotó: Sárkány Krisztián

Eközben természetesen kiállításokra készül a fiatal kortárs művész. Március 21-én Budapesten, a Bartok Béla utcai Godot Galériában Elfajzott művészet II. címmel nyílik csoportos tárlat, amire ő is meghívást kapott olyan nagy nevek mellett mint El Kazovszkij, Gaál József, feLugossy László és Fehér László. Mellettük Xénia a legfiatalabb művészként állít ki. Történelem tanulmányainkból emlékezhetünk az 1937-es berlini, Elfajzott művészet című, a modernizmust elrettentő céllal bemutató kiállításra, ami ötször több érdeklődőt vonzott, mint a német hazafiságot propagáló rendezvény. A mostani eseményre a budapesti szervezők így invitálják a nézőt: „A legnagyobb különbség a régi kiállítás és a mostani között a szándék. Akkor elrettentő példaként állították ki azokat a műveket, most mi követendő példaként mutatjuk be őket. Akkor minden művész az akaratán kívül szerepelt, most a legtöbb szívesen van itt… Akiket meghívtunk, azokról ki merjük jelenteni, hogy van lelkük, mernek élni, meghalni, állításokat megfogalmazni, néha másnak lenni, szerelmesnek lenni, szerelmeskedni, elvetélni, gúnyolódni, vadul röhögni, őrültnek lenni, szomorúnak, kritikusnak lenni, akár magukkal szemben is. ”

- Az én művészetem nem populáris, muszáj értelmezni, ha valaki élvezni szeretné a munkásságomat. Nem mindig könnyű a befogadása – magyarázza a fiatal alkotó a saját művészetét és a kiállítás koncepcióját. - A Godot Galériában olyan festményeim lesznek, amelyek a sziluett-léttel foglalkoznak, ez volt a diplomamunkám fő témája is. Sokszor visszaköszön témaként a test bezártságának az érzése. Júniusban is lesz egy csoportos tárlatom a Testek csendje címmel a Klauzál 6 Projekt Galériában. Mostanában önálló kiállításra nem készülök, ám performanszokkal sok kiállítás megnyitóján vagy tárlatvezetésen veszek részt. Május utolsó két hetében többed magammal az Amerikai Egyesült Államokba utazom egy művészeti projektnek köszönhetően, ami a „Hontalanság, bolyongás a világban” munkacímet viseli. Terveink szerint utcai performanszot adunk elő, de szeretnék kisebb művészeti akciókat, ami azt jelenti, hogy képeket, kisebb grafikákat, nyomatokat hagyunk el New York-ban. Izgalmas vállalkozásnak tűnik, erről majd később szívesen beszámolok. Minderről a Taurus Cornu X podcast csatornámon is közvetítek. Számomra ez egyfajta elvonulás lesz, kíváncsian várom, hogy miként hat majd későbbi munkáimra. Kicsit izgatott vagyok, bár ehhez az amerikaihoz hasonlót már készítettem Olaszországban, aminek nagy sikere volt. Ezekbe a művészeti akciókba egyébként sokszor bevonok társművészeket.

Nyúlások című sziluett lét sorozat egyik darabja (akril,vászon 2023)

Forrás: Tóth Xénia

- Többször láthatták munkáidat már Bécsben is, kaptál mostanában külföldi felkérést?

- Igen, egy bécsi művészeti menedzser megkeresett decemberben, hogy lenne egy csoportos kiállítás, ám ott is performerként leszek jelen. Ezen kívül az osztrák fővárosban élő mexikói barátom kért fel, hogy még idén rendezzünk egy csoportos kiállítást. Úgy érzem, egyre több lehetőségem van bekapcsolódni a nemzetközi művészeti létbe. Érdekes paradoxon, hogy itthon

tudnak rólam, létezem a köztudatban, ám még mindig „emészthetetlennek” tartom magam a magyar közönség számára. Persze, fontos a megélhetés, festményeimre vannak vevők és megrendelők, ám nem szeretném feladni magam, így több lábon állok, nem engedem el a saját elképzeléseimet. Nem biztos, hogy mindenki a falán szeretne látni egy olyan festményt, amikor például a létet kérdőjelezem meg pimaszul, de nem engedek a saját művészi koncepciómból, nem szeretném eladni magam.

Június 21-én, Szombathelyen a Nemzetközi Textilművészeti Triennálén mutatkozik be, öt miniatűr varrott képét válogatta be a zsűri. A bemutatkozás nem véletlen, lévén Xénia eredetileg annak idején textiltervező iparművészként tanult. Amerikai tanulmányútjáról később lapunkban is beszámolunk.