A programot azért hívták életre, hogy megerősítsék a város társadalmi szerkezetét és egészségét, emellett összhangba hozzák az idősek lokálpatriotizmusát a 21. század elvárásaival, vívmányaival és életvitelével, bocsátotta előre Manninger Jenő polgármester.

Az idősekre még nagyobb figyelem jut Keszthelyen, jobbról Manninger Jenő

Fotó: Belovári András

– Szeretnénk, ha növekedne a város népességének várható élettartama, és az így nyert éveket kedvezőbb életminőségben tölthetnék el a keszthelyiek. A koncepció tartalmazza mindazon tevékenységeket, amelyek a múltban az idősek támogatását szolgálták és rendelkezésre állnak a jövőben is. Ilyen például a szállítószolgálat, amely kiegészült a temetőlátogatást biztosító járattal, s persze az egészségügyi és szociális ellátások széles köre is. Van tartós bentlakást biztosító otthonunk, igény szerint biztosítjuk az étkeztetést, és ezeken kívül is széles az önkormányzati támogatások köre. Sőt, a Gondosóra-programot is belevettük a koncepcióba, amely nagy segítséget jelent s biztonságot ad az idős, beteg embereknek – sorolta Manninger Jenő.

Mindezeken túlmenően az idősügyi koncepcióban új feladatokat, lehetőségeket is felvázoltak, amelyekkel a helyhatóság reményei szerint erősíthetik az aktív időskor pozitív képét. Erről szólnak majd a jövő héten kezdődő Aktív aranykor címet viselő programok, köztük például a család- és gyermekjóléti központ szervezésében a kortárssegítő-képzés, vagy a Fejér György Városi Könyvtár számos kezdeményezése, köztük a digitális esélyegyenlőség feltételeinek kialakítása és az informatikai kultúra fejlesztése, tette hozzá a városvezető.

Balról Vozár Péterné alpolgármester és Manninger Jenő

Fotó: Belovári András

– Lehetőségeihez mérten az önkormányzatnak szándéka fejleszteni a város szociális hálóját – folytatta Manninger Jenő. – A segélyezés mellett a 2024. évi költségvetésben további 4 millió forint áll rendelkezésre az ezzel kapcsolatos célok, feladatok megvalósítására.

A város továbbra is együttműködik például a Gondviselés Házával, a Szent Erzsébet Alapítvánnyal és a Vöröskereszttel, a család- és gyermekjóléti központ pedig időseket támogató önkéntes programot is hirdetett, várva azokat, akik például a kerti munkában, a takarításban, az ügyintézésben vagy épp lelki életükben segítenék a szépkorúakat.