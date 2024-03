Runaways, Layla, Under the Moon, Tough Love – csak néhány dal a kaliforniai származású, Los Angelesben (Venice) élő Morris Madrone eddig megjelent lemezeiről. Az amerikai énekes, dalszerző és producer múlt héten Badacsonyi Tamás, az Örvényesvölgy Fesztivál igazgatójának meghívására érkezett először Magyarországra, s adott némi ízelítőt júniusi fellépéséből amolyan minikoncertekkel Budapesten és Zalaegerszegen. A rendkívül tehetséges, impulzív és sokoldalú művész - zongorázik, gitározik, szintetizátoron, orgonán, ukulelén, basszusgitáron és dobon játszik - izgatottan várja első magyarországi fellépését.

Morris Madrone zeneszerzői tanulmányait a chicagói Columbia College-ben végezte. Első albumát független előadóként 2020-ban jelentette meg. A 2021-ben debütált Runaways című száma a rádiós slágerlisták élére repítette, Magyarországon heteken át a Petőfi top 40 slágerlista első helyén szerepelt, komoly rajongótáborral rendelkezik itthon is. 2024-ben megjelenő új lemezét mutatja be élőben első magyarországi fellépésén, az Örvényesvölgy Fesztiválon június 28-án.

Nyáron turnézik Spanyolországban, Portugáliában, Törökországban, de szeretne eljutni Lengyelországba és Olaszországba is. A Zaol-podcast vendégeként mesélt karrierjének indulásáról, a zeneszerzés folyamatáról, európai koncertkörútjáról, magyarországi élményeiről, s arról, hogy miképpen definiálja zenei stílusát. Szóba került az is, hogy kevésbé a közösségi média barátja, de igyekszik közzé tenni életének fontosabb történéseit. Meglepetésként beszélgetésünk végén külön a zaol.hu hallgatóinak, olvasóinak szerzett egy rövidke dalt és ráadásként eljátszotta a lírikus, romantikus Under the Moon című számot. Ezzel is bizonyítva, hogy a zenét akkor is értjük és hatással van ránk, ha nem beszélünk egy nyelvet.