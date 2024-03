A márciusi események kapcsán a kastélyparkban álló Kossuth emlékműnél a város alpolgármestere, Mikóné Farkas Ildikó mondott beszédet, míg műsort a helyi Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói adtak. Az ünneplők ezt követően vonultak át a Fáklya Művelődési Ház színháztermébe, ahol először Farkas Szilárd polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Nemcsak a várossá nyilvánítás körülményeiről emlékezett meg, de az elmúlt 35 év eredményeit is részletesen ismertette.

Farkas Szilárd a jubileumi ünnepségen

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Sok küzdelem, siker és kudarc, öröm és bánat van mögöttünk, de számos feladat is áll még előttünk a jövőben – folytatta a polgármester. - Továbbra is valljuk, hogy dinamikusan, lendülettel haladni – még ha most lassabban is, és kevésbé látványosan – csak a helyi közösség, párthovatartozástól független, aktív összefogásával, alulról építkezve, az érdekeltek és gazdasági szereplők bevonásával, a döntéshozók segítségével, támogatásával tudunk.

Emberléptékű település, ahol rendelkezésre állnak a minőségi élet feltételei

Az ünnepség szónoka dr. Pálfi Dénes, a város díszpolgára volt, aki először ugyancsak a társadalmi összefogás fontosságát hangsúlyozta, majd beszélt a személyes kötődéseiről és a dél-zalai térség mezőgazdaságban betöltött szerepéről, végül Letenyéről szólva úgy fogalmazott: emberléptékű település, ahol ismerik egymást az emberek, köszönnek egymásnak, segítik a rászorulókat. Dr. Pálfi Dénes szerint Letenye az a hely, ahol rendelkezésre állnak a minőségi élet feltételei.

Dr. Pálfi Dénes a jubileumi ünnepségen

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ünnepség folytatásaként Farkas Szilárd az önkormányzat nevében ajándéktárgyakat adott át. Dr. Pálfi Dénesnek ezzel az évtizedes jó kapcsolatot köszönte meg a letenyei városvezető, míg dr. Ljubomir Kolarek perlaki polgármestertől a testvérvárosi partnerség további erősítését, illetve a jövőbeni határon átnyúló pályázati projektekben való együttműködést kérte. Ugyanezt reméli Letenye a másik horvát testvértelepülésétől, Ludbregtől is, ám annak polgármestere, Dubravko Bilic személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen.