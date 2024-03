A települési önkormányzat és a Felső Göcsej Közművelődési Egyesület támogatásával ők a tartóoszlopai a közösségi rendezvényeknek, az ünnepségeknek, a gyereknapnak, a falunapnak, a szüreti felvonulásnak, adventi alkalmaknak. Ja, úgy könnyű, mondhatnánk, ha a falu hivatalos elöljárói a közösségi életben is élen járnak, a polgármester: Ragánné Gyalog Erika a népdalkör vezetője, ötletgazdája, az egyesület elnöke, Kovács Lajosné pedig nemcsak a Vadvirágok szépen csengő hangját erősíti, hanem vidám jelenetekben is szívesen és rendszeresen jelmezt ölt. No, de Németfalu kicsike "zsáktelepülés", nem "bűn" a pozitív értelemben vett összefonódás, ha a 190 lakosának 10 százaléka aktív, már képesek színessé tenni a lakóhelyük közösségi és kulturális életét.

A Vadvirág Népdalkör a legutóbbi fellépéskor az időseket köszöntötte - az örökzöld slágerekhez nem öltöztek népviseletbe

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ha a Vadvirág Népdalkör gyerek lenne, "hivatalosan " ősszel érné el a nagykorúságát, igaz, nem hivatalosan már a 23-at is betöltötte. Ragánné Gyalog Erika kezdeményezésére ugyanis már 2001-ben kórust alakítottak az asszonyok, hogy énekükkel kicsit színesítsék a falu rendezvényeit. Álmukban sem gondolták volna: akkora tetszést arattak, s maguk is olyan nagy örömüket lelték a közös éneklésben, hogy elhatározták: "igazi" dalkört alakítanak. Megkeresték Kulcsárné Csejtei Marianna okleveles népdalkör- és zenekarvezető művészeti oktatót, a gellénházi Vajda József Népdalkör és több dalkör szakmai vezetőjét, aki elfogadta a felkérésüket. A képzett népdal- és népzeneoktató ("civilben" pedagógus) olyan gyorsan ráncba szedte a jó hangú és szorgalmas társaságot, hogy már az első évben a KÓTA seregszemlén "Kiváló" minősítést kaptak, s utána mint a nyíl haladtak előre és felfele a dicsőséglistán. A koronavírus-járvány okozott ugyan egy kis megtorpanást, de a 18 év alatt így is a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) megmérettetésén 5 arany minősítést, 6 Aranypáva-díjat, 3 Aranypáva Nagydíjat és 1 Aranypáva különdíjat gyűjtöttek be, a Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjén 4 aranyat, a középdöntőn 3 kiemelt aranyat, a döntőben pedig 2-szer Kiemelt Nívódíjat kaptak.

Nemcsak a népdaléneklést, hanem a népi hagyományok őrzését is fontos feladatuknak tartják, a Göcseji aratónapokon az aratás kategóriában 4 alkalommal lettek első, többször 2., illetve 3. helyezettek. A cséphadarós versenyen kétszer vitték haza az első díjat, ötször a másodikat, de bármiben indultak, minden alkalommal dobogós helyen végeztek.

– Közel húsz évvel ezelőtt örömmel fogadtam örökbe a Vadvirágokat, előtte a "Szép Zalában születtem" vetélkedőn hallottam őket énekelni, már akkor nagyon ígéretesek voltak. Kivételesen jó hangi adottságokkal rendelkeznek, azóta sokat fejlődtek, köszönhetően egyrészt a szorgalmuknak, minden héten próbálunk, a fellépések előtt gyakrabban. Másrészt két fantasztikusan jó hangú szólóénekes, a két Irénke, Egyed Józsefné és Kondor Gézáné viszik a prímet, s ők is számos díjjal, elismeréssel gazdagították a falujuk népdalkörének dicsőséglistáját. Ebben a kicsi faluban a fiataloktól sem idegen a népdal, s a szándék, hogy eredeti formájukban őrizzük meg azokat. Túlzás nélkül állíthatom: Zala egyik legjobb hangú közössége, méltán lehet büszke rájuk az egész falu – summázta véleményét Kulcsárné Csejtei Marianna.

Nagy sikert aratott a Vadvirág Népdalkör a közelmúltban rendezett zalabesenyői dalos találkozón is

Fotó: Fincza Zsuzsa

A népdalkör összetétele az évek során változott ugyan egy keveset, de a törzsgárda megmaradt, s új tagok, köztük fiatalok is csatlakoztak a csapathoz. Jelenleg Kulcsárné Csejtei Mariannával az élen Egyed Józsefné, Kondor Gézáné, Ragánné Gyalog Erika, Némethné Szaniszló Mariann, Kovács Lajosné, Pilise Tiborné, Kustán Tünde és Németh Katalin alkotja a németfalui Vadvirág Népdalkört.

– A faluban nem múlik nélkülünk rendezvény, örömmel teljesítjük a környező települések felkérését is, de bárhova elmegyünk, ahova csak hívnak bennünket. Felléptünk már többek között Hottón, Gellénházán, Döbrétén, Alsópáhokon, Zalaegerszegen, de megyén túli városokban is. Megmérettetjük magunkat különböző versenyeken, nem csak azért, hogy magunkat fényezzük, hanem hogy eredményükkel falunk jó hírét is öregbítsük. Bár több mint egy esztendő vissza van még, de már készülünk népdalkörünk 20. éves jubileumára. Művészeti vezetőnk biztat bennünket: készíttessük el a népdalkörünk második CD-jét. Alighanem, mint mindig, ezúttal is hallgatunk rá. Lesz miből válogatnunk, hiszen több mint 100 népdalt ismerünk – avatta be lapunkat terveikbe Ragánné Gyalog Erika.