Pár dátum és adat az ünnephez: „1909-ben az Amerikai Szocialista Párt február 28-át tette meg nemzeti nőnappá, s 1913-ig e napon tartották az ünnepet. Az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot. A nemzetközi nőnapot 1914-ben tették át március 8-ra a New York-i textilmunkás nők 1857-es sztrájkjának – más források szerint a New York-i gyárban 1908-ban e napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő – emlékére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek fel a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére. A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken, felvonulásokon sok férfi is részt vett, s akkoriban a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. (Finnországban a nők már 1906-tól szavazhattak, Oroszországban 1917-től, Németországban 1919-től, a franciaországi és az olaszországi nők azonban csak a II. világháború végétől, a belgák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok 1976-tól, a liechtensteini nők pedig csupán 1984-től.) (Forrás: Múlt-kor Magazin)

Magyarországon 1919-ben született meg a jogszabály, amely szavazási jogot adott a nőknek. Melynek értelmében minden nő szavazhatott, aki elmúlt 21 éves, 6 év óta magyar állampolgár, fél év óta ugyanabban a községben lakott, vagy ott volt lakása. Ezek ugyanazok a feltételek voltak, mint a férfiaknál, két különbség mégiscsak akadt. Férfiaknál harctéri szolgálat esetén levitték a korhatárt 18 évre, míg a nőknél előírták az írni-olvasni tudást.

A sok dátum és adat után… Kedves férfiak, kapjunk egy szál virágot, mert megérdemeljük!