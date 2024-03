- Iskolánkban idén is Csertán-napokkal, irodalmi és történelmi vetélkedőkkel, valamint sportversenyekkel emlékeztünk meg névadónkról. A szülőket pedig nyílt napi tanórákra vártuk a héten. A Csertán-napok méltó befejezése minden évben a március 15-i megemlékezés, amely idén egyben jubileum is, mert iskolánk 20 éve vette fel az egykori zalai kormánybiztos és politikus nevét - mondta köszöntőjében Horváth Tímea, a Csertán Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Részlet az iskola ötödikeseinek március 15-i műsorából

Fotó: Antal Lívia

A szabadságharc történéseit emlékműsorral és megemlékező beszéddel idézték fel

A március 15-i megemlékezésen részt vett Csertán Sándor ükunokája, Csertán Ferenc is. Az iskola ötödikeseinek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseit megidéző műsorát Vincze Enikő osztályfőnök állította össze. A diákok színvonalas előadását csodálatos néptáncbetétek kísérték, Fajt-Ujj Bercel kiváló szóló táncával. A koreográfiát Kósa Ruben néptáncoktató, a Zalai Táncegyüttes művészeti vezetője tanította be a gyerekeknek.

176 éve történt az, hogy Pesten a márciusi ifjak győzelemre vitték a forradalmat. A történelem legfelemelőbb óráit, napjait élhette át a magyar nemzet, mondta Czirákiné Peresztegi Katalin, Alsónemesapáti polgármestere ünnepi beszédében. Kiemelte, a szabadságharc a súlyos katonai vereség, a megtorlás és rémuralom ellenére sem bukott el, mert példát és erőt mutatott a zsarnokság elleni küzdelemhez. Már akkor megingatta a Habsburg önkényuralom bástyáit. Előkészítette az 1867-es kiegyezést, hazánk példátlan fejlődését az első világháború kezdetéig. Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, Kossuth, Deák és a névtelen hősök – tőlük tanulhatjuk meg tettekkel életre váltani a szabadságot és küzdeni érte nap mint nap, hangsúlyozta a polgármester.

A Csertán-díjat 20 éve alapították és 20. alkalommal adták át

- Nem csak gyógyítottad, de az élet szeretetére is tanítottad a gyerekeket példaértékű empátiával - dr. Selmeczi Kamill, nemrég nyugdíjba vonult Alsónemesapáti és Nemesapáti háziorvosa, és iskolaorvos több évtizedes tevékenységét Szabó Katalin, az iskola címzetes igazgatója méltatta az ünnepségen. Elhangzott, a gyerekek bármilyen problémával fordulhattak hozzá, ahogy az aggódó szülők is. Családfaszerűen ismerte az iskola diákjait, a harmadik és néhány esetben már a negyedik generációt is gyógyította. Ő volt a „DOKI” csupa nagybetűvel.

Az általános iskola nevelőtestülete és az Apáti Iskoláért Alapítvány kuratóriuma által 20 éve alapított Csertán-díjat Szabó Katalin és Fehér Attila iskolaigazgató adta át az iskolaorvosnak tevékenysége elismeréséül. Dr. Selmeczi Kamill a korábbi díjazottak nevében is megköszönte a kitüntetést.