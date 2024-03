A közművelődési ágazatban idén Pozvai Andrea, a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház kulturális szervezője vehette át a város kitüntetését a magyar kultúranapi ünnepségen. Ebből az alkalomból beszélgettünk Andreával, aki negyed évszázada erősíti a népművészek, illetve a kézműves ház kollektíváját. A Zala Megye Népművészetéért Alapítvány Kézműves Szakiskolájában tanulta meg a bőrtárgykészítést, majd jelen volt a jurtaépítésnél is. 1999-ben került a kézműves ház csapatába Skrabut Éva hívására. Először a Zala Megyei Népművészeti Egyesületnél dolgozott – az egyesületnek tagja is -, majd idővel fokozatosan belejött a kézműves iskola és a kiállítások szervezésébe, az országos programok rendezésébe. 2005 óta a kézműves alkotóház munkatársa. A Hagyományok Háza újabban tárgyalkotói zsűrizésekre is felkéri. Nagy álma, hogy a szervezői és adminisztratív feladatok mellett minél több ideje jusson az alkotásra. 2012-ben játékkészítő szakágban elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet, több népi és vallásos témájú társasjáték ötletadója és kivitelezője. 2013-ban gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő OKJ-s szakmai végzettséget is szerzett. Számos játszóház és szakkör vezetője, szervezője.