A filmben a Szenegálból, az Amazonas vidékéről, Indiából és Hawaiiról érkező szereplők párbeszédet folytathattak Ferenc pápával, képviselve a klímamenekültek, az őslakosok, a fiatalok és a természet szempontjait, írja beszámolójában Sárközi Viloletta. A film a szereplők Rómába vezető útját és személyes történetüket mutatja be, miközben életükön keresztül láthattuk a klímaválság romboló hatását a természet egészére és az emberekre.

A vetítés után dr. Illyés Zoltán biológus, természetvédelmi szakértő mondta el a klímaválsággal és a természetvédelemmel kapcsolatos gondolatait.

A klímaváltozáson még változtathatunk, de csak úgy, ha rádöbbenünk, hogy nemcsak lehetőségünk, hanem kötelességünk is tenni a természetért. A klíma folyamatosan változik, azonban ennek gyorsasága nem mindegy. Most gyors változásban van, és ma már tudjuk, hogy ez az ember miatt van. A Föld történetében már volt 4-5 alkalommal gyors klímaváltozás, azonban a természet nagy része ezt nem élte túl. Ezért nagyon aggasztó, hogy most benne vagyunk egy ilyen klímaváltozásban. Amíg korábban csillagászati vagy geológiai folyamatok eredménye volt ez, most tudjuk, hogy az ember okozza, mivel a mértéktelen szén-dioxid-kibocsátástól melegszik a klíma. A klímaváltozásnak egészen változatos formái lehetnek, de a lényege, hogy túl gyors a változás, amihez az élővilág nem tud alkalmazkodni. További probléma, hogy mezőgazdasági és technológiai rendszereink is állandó klímára vannak kitalálva. Mi Magyarországon szerencsések vagyunk, mert a Kárpát-medencében a nagy szélsőségektől védve vagyunk, fogalmazott a szakember.

És mit tehetünk mi a természetvédelemért? Ha kimegyünk a természetbe, megismerjük, és egy idő után érzékenyek leszünk rá, onnan már csak egy lépés, hogy vigyázni is akarunk rá. A természet védelme személyes felelősségünk – mondta dr. Illyés Zoltán.