A kockásliliom, egész Magyarországot tekintve nem túl gyakori növény, viszont, itt a Zalai-Dombságban, a Zala-réten kívül is több élőhelye ismert, többnyire mocsárréteken és liget erdőkben található meg. A Lenti parkerdő a virág kedvelt helye, akár 20 centiméter magasra is nő itt a virág, nagyon jól érzi magát, bókoló kelyhei impozáns látványt nyújtanak.

A Vadvirág tanösvény mentén most is alaposan bejártuk a parkerdőt, ahol a hóvirág, a tőzike és szellőrózsa után, most ez a csodálatos virág is kibontotta szirmait. A Natura 2000 védettség alatt álló parkerdő tölgy-kőris-szil fái alatt mindig pompás a tavaszi virágszőnyeg. Az erdő gyönyörű, fehér, néhol sárga berki szellőrózsa virágszőnyeg terül az avarra, ezek a kis virágok is színesítik a liliomokat, de nagy foltokban virít a kis meténg, Göcsejben kék meténgnek is mondják a kék virágai miatt, melyek beborítják a fák alját. Az odvas keltikék lilás virágai szintén kellemes színfoltjai a parkerdőnek. A mocsári kockás liliom hagymás növény, kiszedni tilos, hiszen hazánkban is védett növény, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.