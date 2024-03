Idén is a Fő térről vonultak a Balatoni Múzeum elé a résztvevők, ahol Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő kijelentette, nemzeti egység nem teremthető a haza és a szabadság szeretete nélkül. Úgy fogalmazott, addig létezhet a nemzeti közösség, amíg szabadságunkért és függetlenségünkért áldozatokra is készek vagyunk. Az orosz-ukrán háború kapcsán a politikus leszögezte: „Nekünk ma nem fegyverrel kell harcolnunk, hanem a békét kell megnyernünk, mert ha béke van, akkor szabadság is van”.

Fotó: Halász Gábor

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte, ’48 márciusa azt is üzeni, „minden magyarként élő, érző, gondolkodó és cselekvő ember számára két élethosszig tartó szolgálatot és elhivatottságot követelő igaz ügy van: a hazáért és a szabadságért” tenni, s ha kell, küzdeni. Ezért emelték magasra a zászlókat elődeink az osztrák, majd szüleink és nagyszüleink a szovjet hatalom és idegen érzelmű honi kiszolgálói ellen.

Fotó: Halász Gábor

Dr. Estók János történész, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója azt mondta, a 48-as ifjak s a reformkori ellenzék tagjai önérdeket sosem követve vállalkoztak a nemzet és a haza szolgálatára, megteremtve a parlamentáris jogállamiság útjára lépett magyar államot, lerakva a polgári átalakulás alapjait. Arról is szólt, ez a másfél év a nőket is mozgósította, akik kivették a részüket a honvédelemből is, hatalmas szerepet vállalva a sebesültek ellátásában, sőt: kémkedésre is vállalkoztak, s akadtak, akik rejtőzve, férfinevet használva fogtak fegyvert a szabadságért.

Fotó: Halász Gabor

Az emlékezők ezúttal is a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében érkeztek a Balatoni Múzeumhoz, majd láthatták s hallhatták a Helikon Kórus, a Nagyváthy Néptáncegyüttes, valamint a Keszthelyi Vendéglátó Technikum ünnepi műsorát is.