A farsang húshagyókedden jótékonysági fánkvásárral kezdődött, délután fél négykor az Art moziban. Nyolc csapat jelentkezett fánkot sütni és árulni becsületkasszás megoldással: a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, a Petőfi-iskola, az évgyűrűk, a gyöngyvirág, a kertvárosi, valamint a pedagógus nyugdíjas klubok. A jótékonysági kezdeményezés mellé állt a Hungast közétkeztető cég, valamint a Lipóti pékség, ismertette Ruisz Cecília, a Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesületének elnöke. A fánkvásár bevételének kedvezményezettje ezúttal a családokat támogató egyesület volt.

Az Art mozi épületénél gyülekezett a 26 felvonuló csapat, valamint a helyszínen benevezett egyéni jelmezesek. A vidám menet 17 órakor indult el, elöl mások mellett Balaicz Zoltán polgármesterrel, valamint Vigh László országgyűlési képviselővel és családtagjaikkal. A Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar kíséretében a Kossuth utcán vonultak egészen a gyógyszertárig, és onnét vissza a Dísz térre, ahol a jelmezverseny eredményét az esti órákban hirdették ki. A felvonulás és rendezvény idejére lezárták a Kossuth utca érintett szakaszát.

A Csillagközi székhelyóvoda hat csoporttal vonult fel, mindegyik más öltözetben, rendőrautót, buszt, jelzőtáblákat és közlekedési lámpákat megjelenítve. Az ötlet onnét jött, hogy az intézmény elnyerte a biztonságos óvoda címet, melynek keretében a gyermekek közlekedéssel kapcsolatos fejlesztő programokon vesznek részt, mondta el Domján Nikolett helyettes vezető.

A csoportokat életkor szerint két nagy kategóriában értékelték most is, egyrészt az óvodásokat, hiszen közülük kerül ki a legtöbb jelentkező, másrészről az iskolásokat és a felnőtteket, mégpedig együtt. Az egyéni jelmezesek között is kiosztják az első három helyezést, illetve a különdíjakat is átadnak. A díjazzottak ajándéka gyümölcscsomag. A felajánló termelőnél választhatják ki, hogy milyen gyümölcsöt szeretnének. A díjazáshoz a gyerekek számára a Griff Bábszínház kétszer négy jegyet ajánlott fel, a Mindszentyneum pedig családi belépőt a szabaduló szobába, valamint csoportos díjat: akik megnyerik, a Múmia kiállításra látogathatnak el. A Hevesi Sándor Színház az egyéni kategória helyezettjei számára ajánlott fel belépőket.